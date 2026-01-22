Kia celebra 15 años de liderazgo en el país

Hoy, Kia celebra 15 años como la marca líder en ventas en Paraguay, un hito que va más allá de los números y se construye a partir de historias reales: el primer auto familiar, los viajes largos con amigos, el regreso a casa después de un día difícil, el vehículo que vio crecer a una familia o que marcó el inicio de una nueva independencia.

En estos últimos 15 años, los vehículos no solo evolucionaron en diseño, tecnología y seguridad; también cambiaron la forma en la que vivimos, nos movemos y nos conectamos.

Pasamos de radios analógicas a pantallas, de llaves a botones, de motores tradicionales a nuevas energías. Y en cada transformación, Kia fue parte del cambio, apostando siempre por la innovación, la calidad y la confianza.

Como parte de esta celebración, Kia lanza una campaña especial que invita a mirar cómo eran la movilidad del ayer y a reflexionar sobre cómo esa evolución representa el progreso de nuestra sociedad.

La propuesta usa analogías para poder dar un claro mensaje: muchas cosas cambiaron, pero otras no. Kia aún lidera la venta de vehículos en el país, siendo la marca más elegida por miles de personas año tras año.

“Este liderazgo no se trata solo de vender autos, sino de construir relaciones duraderas con las personas. Kia creció junto al país, escuchando a sus clientes y adaptándose a una sociedad que también evolucionó”, destaca Daniela Mendoza, brand manager de la marca en Paraguay.

Durante estos 15 años, Kia se consolidó como referente del mercado automotor paraguayo, siendo una marca cercana, presente en los momentos importantes y comprometida con ofrecer soluciones de movilidad que acompañen cada historia personal.

Y aunque la campaña de Kia invita a recordar cómo cambiaron los autos, hoy más que nunca busca mirar hacia el futuro de la movilidad.

Uno que se construye cada día con un portafolio que abarca desde automóviles hasta vehículos utilitarios, haciendo accesible el sueño de un 0km.

Un liderazgo que se construye día a día

Kia inicia el 2026 siendo la marca más vendida sumando otros logros que consolidan su liderazgo.

Localmente es la marca número 1 en ventas de SUVs, un hito no menor considerando que este es el segmento más competitivo del mercado.

También tiene el reconocimiento de número 1 en sedanes, con Soluto, el icónico sedán de Kia.

El favorito de los trabajadores, el modelo K2700, se suma a los reconocimientos como el utilitario más vendido del país.

Finalmente, la marca surcoreana es además la número 1 en el segmento de utilitarios.

Sumando otro galardón internacional

A nivel regional, Garden Automotores S.A., importador y representante oficial de Kia en Paraguay, fue distinguido con el Premium Prestige Dealer Award (PPDA), uno de los reconocimientos más importantes que la marca otorga.

Este premio forma parte del Kia Dealer Standard Evaluation (KDSE), el riguroso programa de evaluación mediante el cual Kia mide el desempeño integral de sus concesionarios en áreas clave como ventas, posventa, infraestructura, imagen, procesos comerciales y satisfacción del cliente.

Solo un selecto porcentaje de distribuidores a nivel internacional logra cumplir con los exigentes parámetros necesarios para acceder a esta distinción.

Con este logro, Garden Automotores S.A. se compromete a seguir ofreciendo una experiencia de marca en permanente evolución, con foco en infraestructura de vanguardia, procesos eficientes, equipos altamente capacitados y una atención al cliente que refleja el verdadero espíritu de Kia: calidad, confianza e innovación al servicio de las personas

En nuestro país, Kia cuenta con una amplia red de ventas y posventa, con un portafolio completo de productos adecuados a diversas necesidades.

Más información en www.kia.com.py.