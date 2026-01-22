Viceministro de Comercio proyecta un PIB del 6%

La estrategia, diseñada para duplicar el producto interno bruto (PIB) hacia el año 2035, cerró un 2025 con cifras que superan las expectativas iniciales y sienta las bases para un 2026 de consolidación ejecutiva, sostuvo el líder del proyecto para la redacción de ABC Negocios.

El impacto del plan en su año de debut ha sido inmediato. De acuerdo con el viceministro Maluff, Paraguay ha logrado romper el techo del crecimiento inercial. Mientras las estimaciones previas situaban el crecimiento anual entre el 3% y el 4%, la ejecución del plan impulsó al país a alcanzar una tasa del 6% del PIB en 2025.

Este salto cuantitativo se apoya en hitos concretos:

- Atracción de capital: Se registraron anuncios de inversión por un valor de US$ 1.000 millones durante el año pasado.

- Ejecución real: El 10% de dichas inversiones se encuentran en fase inicial.

- Marco legal: Se aprobaron reformas críticas: modernización de la Ley de Maquila y la Ley 60/90, además de la nueva Ley de Energía Renovable, que proyecta captar US$ 20.000 millones para 2040.

Hoja de ruta 2026 en manos de una unidad de gestión por crear

Para el presente año, el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) se ha fijado objetivos de alto vuelo. El desafío central es la ejecución del 70% de las inversiones anunciadas en 2025, lo que representaría una inyección de capital directa en la economía local de aproximadamente US$ 700 millones solo para este ejercicio.

El primer semestre de 2026 será clave para completar las 400 acciones estratégicas programadas, sostiene Maluff, ejecutadas mediante una unidad de gestión en el MIC conformada por un equipo de profesionales que refuercen la gestión de la iniciativa pero que aún debe ser creada.

Entre las gestiones más urgentes se encuentra la mejora de la competitividad logística, destacando la intervención en trece pasos críticos de piedra en la hidrovía y el proyecto del bypass al Bermejo, obras fundamentales para reducir los costos de exportación.

Anunció que en febrero de 2026 se realizará el lanzamiento oficial del plan como la Estrategia Nacional Exportadora, que prioriza mercados de alta exigencia como Japón, Estados Unidos, Reino Unido, Alemania y Francia.

Promesas de futuro: Empleo y riqueza

La visión a largo plazo es matemática y social: llevar la economía a un tamaño de US$ 90.000 millones para 2035. Este crecimiento no es solo una cifra macroeconómica; Maluff enfatiza que la meta es la “duplicación de la riqueza” para fortalecer la salud, educación y seguridad mediante el aumento de ingresos tributarios.

Las metas sectoriales para la próxima década incluyen:

- Empleo: Creación de 1.200.000 puestos de trabajo, 300.000 dependerán del sector forestal (celulosa y madera).

- Exportaciones: Incremento de US$ 200 millones en exportaciones hasta el 2035.

- Diversificación: Para 2028, se espera tener al menos un anuncio de inversión en cada uno de los 27 productos estratégicos identificados, y para 2030, consolidar tres inversiones por sector.

Desafíos y posibles cuellos de botella

A pesar del optimismo, el camino hacia la duplicación del PIB no está exento de riesgos que podrían actuar como freno al motor turbo del desarrollo paraguayo propuesto por el MIC:

- Continuidad política: El plan requiere una ejecución sostenida hasta 2035. Aunque se anunció la creación de una Unidad de Gestión en el MIC para facilitar la gestión y transferencia al próximo equipo de gobierno, la inestabilidad política o los cambios en la visión económica tras las elecciones podrían comprometer la continuidad de las 400 acciones estratégicas.

- Infraestructura logística: Si bien se están interviniendo pasos críticos en la hidrovía, la dependencia de los niveles de los ríos y la lentitud en las obras de infraestructura de gran escala podrían limitar la capacidad del país para sacar la producción proyectada hacia los mercados internacionales.

- Capacitación: La promesa de crear más de un millón de empleos requiere una fuerza laboral calificada. El sector forestal y las industrias tecnológicas demandan habilidades que el sistema educativo actual debe acelerar para evitar un descalce entre la oferta y la demanda laboral.

- Barreras ambientales: El enfoque en los mercados europeos y Japón implica cumplir con normas de sostenibilidad sumamente estrictas. Cualquier retraso en la implementación de criterios de trazabilidad y sostenibilidad ambiental podría cerrar las puertas a las exportaciones de productos como la carne o madera.

Paraguay 2X se presenta como la apuesta más ambiciosa de la historia reciente del país. Los resultados de 2025 demuestran que hay un camino posible según la rendición de cuentas del viceministro, pero el éxito final dependerá de la capacidad del Estado para mantener el ritmo de las reformas y la confianza del sector privado en un horizonte de diez años.