Munich Ultra hace historia con “El carnaval perfecto” y las latas coleccionables de la mayor fiesta del país

Hoy, sábado 24, desde las 21:00, Munich Ultra será protagonista de la segunda noche del Carnaval encarnaceno, con un despliegue impactante que hará vibrar a los presentes.

La gran atracción será su trío eléctrico, importado especialmente para esta edición histórica: una estructura imponente de casi 15 metros de largo, aproximadamente 3 metros de ancho, con dos pisos y capacidad para 30 personas.

En el segundo piso, convertido en escenario, estará la animación musical que encenderá el sambódromo de Encarnación.

Desde allí, el grupo Rumberos será el encargado de animar al público y mantener la fiesta en lo más alto.

Munich Ultra celebra el centenario con una edición coleccionable única

La presencia de Munich Ultra en el carnaval va mucho más allá del escenario. Así lo explica Valeria Bogado, gerente de Marketing de Munich. “Salimos con todo. Lanzamos dos latas de edición limitada que son un homenaje a la ciudad de Encarnación y al espíritu del carnaval“, afirma.

“Queremos que la gente se lleve un recuerdo físico de este centenario. Además, estamos presentes en todo el país con promociones para acompañar la previa. Y lo más fuerte: cada sábado en el sambódromo tenemos activaciones y conciertos con artistas nacionales e internacionales, asegurando que el show de Munich Ultra esté a la altura de los 100 años de la mayor fiesta del país”, destaca.

Las latas edición limitada de Munich Ultra, diseñadas especialmente por los 100 años del Carnaval encarnaceno, se convierten así en piezas de colección que celebran la historia, la identidad y la pasión de una de las fiestas más importantes de Paraguay.

Para la marca, esta alianza tiene un valor especial. “Es un orgullo enorme. El Carnaval cumple 100 años y con Munich Ultra, sentimos que compartimos la misma energía", indica Valeria.

“Para nosotros, estar en esta edición histórica es la oportunidad de consolidarnos como la cerveza del verano paraguayo. Queremos que este centenario no solo se vea increíble, sino que se disfrute con la frescura y sabor que nos caracterizan, elevando la experiencia de todos los que vienen a celebrar”, añade.

Munich Ultra eleva “El carnaval perfecto”, con frescura, música y diversión

La identidad de Munich Ultra se integra de manera natural al ritmo del Carnaval encarnaceno al ser una cerveza pensada para acompañar largas noches de baile, calor y diversión.

“Munich Ultra nació para quienes buscan disfrutar al máximo. En el Carnaval, donde el baile y el calor son protagonistas, nuestra propuesta cervecera encaja perfectamente ofreciendo experiencias memorables“, comenta la gerente de Marketing.

“Queremos que tanto el encarnaceno como el turista sienta que pueden seguir el ritmo de la fiesta toda la noche, disfrutando de un producto premium que está hecho para el clima y la intensidad de nuestro verano”, indica.

Con un calendario que continúa el sábado 31 de enero, y los sábados 7 y 14 de febrero, Munich Ultra es parte central de esta edición histórica, llevando frescura, música y experiencias únicas.

Porque en los 100 años del Carnaval encarnaceno, Munich Ultra crea, sin dudas, “El carnaval perfecto”.