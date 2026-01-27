La nueva casa matriz de Solar Banco transformará el entorno urbano de Asunción

El acto marcó formalmente el comienzo de un proyecto concebido con visión de largo plazo, enfocado en la innovación, la eficiencia operativa y la sostenibilidad ambiental.

La nueva sede corporativa contará con más de 6.000 metros cuadrados edificados, distribuidos en siete niveles, y estará diseñada para brindar mayor confort tanto a clientes como a colaboradores.

El presidente de Solar Banco, Felipe Burró, destacó el fuerte componente identitario de la obra.

“Tenemos un proyecto 100% realizado por arquitectos paraguayos, que va a ser construido por ingenieros y obreros nacionales, y Solar es un banco 100% de accionistas paraguayos”, destacó.

El diseño arquitectónico se caracteriza por la superposición de bloques, amplios espacios abiertos y luminosos, áreas de coworking, salas multifunción y sectores verdes integrados al edificio.

Esta concepción permite una mayor flexibilidad interior, se adapta a las nuevas dinámicas de trabajo y refuerza la presencia urbana de la entidad en uno de los corredores corporativos más importantes de Asunción.

Un banco, una ciudad y un futuro verde

Uno de los aspectos más destacados del proyecto es su impacto positivo en el entorno urbano.

Donde hoy existe un estacionamiento sin áreas verdes, el edificio incorporará más de 800 metros cuadrados de espacios verdes abiertos, con senderos peatonales, camineros y espejos de agua, promoviendo la integración entre la ciudad y la arquitectura.

“Queremos contribuir con la ciudad, no solo construyendo un edificio, sino creando un espacio verde, accesible y transitable también para los ciudadanos de Asunción”, subrayó Burró.

La sostenibilidad ocupa un rol central en la concepción del edificio.

El proyecto incorpora sistemas de eficiencia energética, amplios ventanales para maximizar la luz natural y reducir el consumo eléctrico, recolección de agua de lluvia, reutilización de agua para riego, jardines verticales y más de 1.600 metros cuadrados de áreas verdes.

En este marco, Solar Banco trabaja para alcanzar estándares internacionales y obtener la certificación LEED, otorgada por el U.S. Green Building Council.

“Será un edificio sostenible, con certificación medioambiental internacional, que nos obliga a reducir el consumo de energía y agua”, explicó el presidente del banco.

Una casa matriz icónica en el eje corporativo de Asunción

Desde el plano institucional, la directora de Solar Banco, Birgit Burró, enfatizó que la obra trasciende lo edilicio.

“Esta obra no se trata solamente de un edificio, se trata de encarar un desafío institucional. Buscamos crear un espacio que refleje quiénes somos como banco”, enfatizó.

La nueva casa matriz fue pensada para proyectar una identidad sólida, confiable y moderna, ofreciendo a los colaboradores un ambiente propicio para el trabajo y recibiendo a los clientes en casa.

“Será un símbolo de estabilidad, crecimiento y compromiso”, afirmó Birgit, quien también destacó el proceso de planificación y coordinación de equipos profesionales que permitió llegar a esta etapa.

En el plano social, la construcción se realizará íntegramente con mano de obra paraguaya, generando empleo directo para aproximadamente 250 trabajadores, además de múltiples puestos indirectos en rubros y servicios asociados.

La obra estará a cargo de Dumot Construcciones, bajo el gerenciamiento del ingeniero Norman Dumot, y tendrá un plazo estimado de ejecución de 24 meses.

“Este proyecto es un hito para nosotros. Representa nuestros 46 años de historia, ya con segunda y tercera generación de accionistas, y transmite la solvencia y la confianza que el público deposita diariamente en Solar Banco”, señaló el presidente de la entidad.

Con esta inversión, Solar Banco fortalece su crecimiento institucional, realizando un aporte significativo al desarrollo urbano y económico de Asunción, consolidando el eje corporativo como un polo estratégico para el sector financiero y empresarial.

Fundado en 1979, Solar Banco es una institución paraguaya que se transformó de financiera a banco en 2022.

Ofrece una amplia gama de productos y servicios, incluyendo cuentas, préstamos, tarjetas y transacciones digitales.

En el marco de su crecimiento, impulsó un rebranding, lanzó una nueva app, incorporó la primera tarjeta smart del país sin datos impresos y dio un paso estratégico con la apertura de Solar Casa de Bolsa, ampliando su propuesta de valor impulsando la innovación y el desarrollo financiero del país.