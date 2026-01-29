Negocios
29 de enero de 2026 - 06:00

Kurupí convierte la historia de la Albirroja en colección

Kurupí y la APF presentan "Latas mundialistas", la primera gran acción del año mundialista.
Kurupí y la APF presentan "Latas mundialistas", la primera gran acción del año mundialista.ARCENIO ACUÑA

El 2026 comienza a latir con fuerza en Paraguay. Después de 16 años, la Albirroja vuelve a una copa del mundo y el país entero se prepara para vivir un tiempo donde el fútbol se cuela en cada conversación, en cada reunión y en cada ronda de tereré.

Yerba Mate Kurupí, en colaboración con la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF), presenta Latas mundialistas, una colección especial de cinco latas coleccionables inspiradas en las camisetas que vistió la Selección Paraguaya en sus últimas participaciones en el torneo internacional.

“Estamos sumamente contentos porque estamos arrancando este 2026, un año mundialista, donde vamos a tener un montón de acciones, lanzamientos y promociones, acompañando a nuestros hinchas a alentar a la Albirroja en el mundial”, expresó Silvia Caballero, gerente de Marketing y Comercial de la APF.

Jazmín Díaz, gerente de Marketing de Santa Margarita, fabricante de la marca Kurupí, y Silvia Caballero, gerente de Marketing y Comercial de la APF.
El lanzamiento celebra el regreso de Paraguay al máximo escenario del fútbol mundial, rindiendo homenaje a la garra guaraní, a la historia y a una de las costumbres más representativas del país: el tereré.

Cinco latas, cinco mundiales, una misma pasión

La colección está compuesta por cinco diseños exclusivos, que reinterpretan las camisetas utilizadas por la Albirroja en los mundiales de Francia 1998, Corea–Japón 2002, Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y el actual camino rumbo al Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

“Son latas coleccionables, exclusivamente diseñadas para que podamos tener cinco diferentes latas en nuestras casas”, señaló Jazmín Díaz, gerente de Marketing de Santa Margarita, fabricante de la marca Kurupí.

Jazmín Díaz, gerente de Marketing de Santa Margarita, fabricante de la marca Kurupí.
“Esta colección es también un homenaje a la historia, a la garra guaraní y a la pasión que une al pueblo paraguayo con esta costumbre tan nuestra que es la yerba mate”, agregó.

Latas mundialistas nace desde ese lugar: como una celebración auténtica, emocional y profundamente paraguaya.

Cada lata funciona como una pieza de colección que conecta generaciones, recuerdos y emociones, combinando diseño, fútbol e identidad nacional en un objeto cotidiano que trasciende su función.

Más que una lata: historia, identidad y cultura

Kurupí apareció en 1998, el mismo año en que Paraguay volvió a disputar un mundial de fútbol después de décadas.

Kurupí nació con su icónica fórmula Menta y Boldo, que revolucionó el mercado paraguayo y creó una nueva forma de consumo”, explicó Jazmín.

Desde entonces, la marca acompañó a generaciones de paraguayos dentro y fuera del país, convirtiéndose en un símbolo cultural que hoy se une nuevamente a la Selección Nacional.

"Latas mundialistas" trae cinco diseños exclusivos inspirados en camisetas históricas de la Albirroja.
Para la APF, la alianza tiene un valor estratégico y emocional. “Para nosotros la marca Kurupí tenía demasiadas cosas en común con la Albirroja: la hierba, la cultura, el tereré, que es la pintura más importante que nos representa a todos los paraguayos”, destacó Silvia, quien además subrayó el orgullo de asociarse con una marca paraguaya con fuerte presencia internacional.

Una alianza que trasciende fronteras

“Nos enorgullece que una marca como Kurupí esté presente prácticamente en todo el mundo", remarcó Silvia.

Esa presencia global refuerza el vínculo con la comunidad paraguaya en el exterior y consolida a la yerba como un emblema cultural que cruza fronteras.

Las Latas mundialistas ya están disponibles en supermercados, autoservicios y despensas de todo el país.

Presentación oficial de las "Latas mundialistas", una colección que celebra el regreso de la Albirroja a la mayor competencia internacional de fútbol.
Se trata de una edición limitada, pensada exclusivamente para el período mundialista.

“Es un stock limitado. Solamente hasta julio, así que apúrense a conseguir porque esto termina y ya no se va a producir”, advirtió Jazmín.

Cada lata tiene un costo de G. 60.000 y corresponde a la variedad más vendida y preferida de Kurupí: Menta y Boldo ampliamente apreciada también por consumidores extranjeros.

Primer lanzamiento de la APF en el año mundialístico junto al equipo de Santa Margarita, fabricante de la Yerba Mate Kurupí.
“Estamos seguros de que el país entero va a vibrar y el hincha va a tener su yerba mate del día a día con nuestros colores, con nuestra historia y con algo coleccionable que recuerda cinco mundiales”, concluyó Silvia.

Porque cuando la Albirroja vuelve a un mundial, el fútbol se vive distinto. Y el tereré, también.