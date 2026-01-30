El perfil del comprador digital: de la conveniencia a la experiencia

Hoy, 8 de cada 10 paraguayos mayores de 18 años interactúan con el mercado digital y han realizado transacciones.

De acuerdo al Ministerio de Industria y Comercio, en 2025 el comercio electrónico creció un 36%, generando un cambio estructural en los hábitos de consumo, mientras que según la Cámara Paraguaya de Comercio Electrónico (Capace), para el 2026 se espera un crecimiento del 23%.

Pero, ¿está su empresa vendiendo, simplemente despachando, generando ruido digital, gestionando compras con fricciones y olvidándose de lo fundamental: crear comunidad y fidelizar? Analizamos en ABC Negocios los rasgos de este nuevo perfil y cómo interactúa en el ecosistema digital.

1. El smartphone primero

Para el paraguayo, la tienda física comienza en el bolsillo. El 97,3% de los usuarios de internet en el país acceden vía móvil. La transición hacia el m-Commerce (comercio móvil) es total.

El cliente usa el celular para comparar precios rápidamente, mientras camina por un shopping o se mueve en el tráfico y utiliza realidad aumentada para ver cómo queda un mueble en su sala antes de comprar, o usa filtros de redes para probar opciones.

¿Su sitio web carga en menos de 2 segundos en un teléfono inteligente? Si la respuesta es no, está perdiendo el 40% de sus conversiones antes de que vean el producto.

2. Personalización predictiva

La inteligencia artificial anticipa gustos y necesidades, adaptando ofertas y contenidos en tiempo real. Cada cliente vive una experiencia única, diseñada, según su comportamiento.

3. Los nuevas góndolas y el social shopping

El consumidor local ya no quiere salir de su ecosistema favorito. Instagram, Facebook, Tik Tok y, sobre todo, WhatsApp, que son las nuevas góndolas del comprador digital.

El marketing conversacional es la norma. El comprador paraguayo valora la calidez del trato humano, la oportunidad y la eficiencia, incluso a través de un chatbot, siempre que este sea inteligente y resolutivo.

4. El QR es el nuevo efectivo

La bancarización y la adopción de billeteras electrónicas han redibujado el mapa. Si bien el efectivo sigue presente en el interior, en los centros urbanos el QR domina las operaciones y sigue creciendo.

El error común es limitarse a la transferencia bancaria o alias. El cliente moderno percibe el envío de comprobante por WhatsApp como una fricción innecesaria en el proceso de compra.

La integración de pasarelas que aceptan tarjetas, QR y billeteras de forma automatizada, garantizando seguridad y rapidez, se percibe como un servicio integrado y de excelencia.

5. La batalla de la última milla

El factor que define la recompra en Paraguay hoy no es el precio, es la entrega. El consumidor ha pasado de aceptar entre 24 y 48 horas a exigir entregas en el mismo día.

Asimismo, la conveniencia para recibir el producto en casa u oficina y la experiencia a través de la trazabilidad en tiempo real es un diferenciador clave.

Saber exactamente dónde está el repartidor genera una dopamina digital que fideliza al cliente. La falta de descripción detallada y los costos de envío ocultos son los principales causantes de los carritos abandonados.

6. Omnicanalidad total

El 70% de los clientes comparan precios o buscan opciones en el celular antes de entrar al local físico. Esto se conoce como webrooming, que consiste en el proceso de los usuarios de investigar, comparar precios y leer reseñas de la calidad y utilidad de los productos para finalmente acudir a una tienda física.

El comprador paraguayo utiliza en promedio 2,5 canales diferentes antes de decidirse. Si su mensaje en redes no coincide con el de la tienda física, la confianza se quiebra.

Test Perfil Digital

Responde estas preguntas para conocer un poco más por que ruta caminan las estrategias de marketing, comunicación y big data de la empresa:

1. Personalización: ¿El sistema reconoce al cliente por su nombre y le recomienda productos basados ​​en sus compras anteriores?

2. Sostenibilidad: ¿Comunica sus iniciativas ecológicas? El público joven elige marcas con propósito, origen del producto, ética, impacto ambiental y empaques sustentables.

3. Posventa: ¿La relación termina cuando se entrega el producto o servicio o tiene un flujo automático para medir la satisfacción, ofrecer un beneficio futuro, asesoría o buscar una recompra?

Humanización digital y conocer al cliente

Para este 2026, el éxito no está únicamente en tener la plataforma más compleja, sino en usar la tecnología para volver a lo básico del marketing: conocer al cliente, los usuarios, la audiencia.

Las empresas que logren migrar de una transacción fría y despersonalizada a una experiencia memorable, oportuna y basada en datos, serán las dueñas de una cuota de mercado en un país que ya decidió que su futuro es digital.

El comprador digital exige agilidad, seguridad, empatía y propósito. Las marcas que adopten esta mentalidad liderarán el comercio electrónico en 2026.