Encarnación vive “El carnaval perfecto” con Munich Ultra y Los Verduleros

Mañana, sábado 31, desde las 21:00, el corazón del carnaval palpitará con fuerza al ritmo del grupo Los Verduleros, que promete encender el sambódromo con su espectáculo cargado de ritmo, color y contagiosa energía.

El público podrá bailar, cantar y dejarse llevar por una noche inolvidable de carnaval y fiesta.

El grupo Los Verduleros animará la noche desde el impontente trío eléctrico que se ha convertido en uno de los grandes atractivos del sambódromo de Encarnación.

El trío eléctrico de Munich Ultra, importado especialmente para esta edición, es una plataforma móvil de cerca de 15 metros de largo y dos pisos, con espacio para hasta 30 personas y equipado para convertirse en un escenario sobre ruedas, desde donde se eleva la animación musical que acompaña cada noche de carnaval.

Dos latas que acompañan la histórica edición

Como parte de la celebración del centenario del carnaval, Munich Ultra ha lanzado dos latas de edición limitada que rinden homenaje a la ciudad y al espíritu de esta fiesta centenaria.

Estas piezas coleccionables se han convertido en objetos de deseo para quienes quieren conservar un recuerdo tangible de una edición histórica.

Las latas, diseñadas especialmente para El carnaval perfecto, integran elementos visuales y simbólicos que evocan tanto la magia del carnaval como la identidad cultural de Encarnación.

Están disponibles para quienes buscan llevarse a casa algo más que un recuerdo: una parte del alma de este carnaval histórico.