La Escuela de Negocios de la USIL cuenta con programas orientados a la alta gerencia y la innovación

La oferta incluye programas de posgrado, diplomados y workshops orientados a ejecutivos, emprendedores y profesionales que buscan fortalecer su liderazgo y capacidad de transformación organizacional.

El programa insignia de la Escuela de Negocios es el MBA Dual, cuyo inicio está previsto para el 26 de marzo próximo.

Este posgrado ofrece una doble titulación internacional, con un título paraguayo otorgado por la USIL y un título americano por San Ignacio University, Miami, Florida.

“El MBA Dual y los programas de la Escuela de Negocios reflejan nuestro compromiso con una formación de alcance internacional, que integra doble titulación y una fuerte orientación a la innovación y la transformación digital", expresó Raquel Hellmann, directora ejecutiva de la USIL.

“Incorporar tecnologías emergentes, como la inteligencia artificial aplicada a la gestión, es clave para preparar a los profesionales que hoy demandan las organizaciones”, agregó.

Su modelo académico 2+1 permite acceder a dos grados académicos más una especialización, con ejes estratégicos en Finanzas, Transformación Digital, Dirección y Habilidades Directivas.

Además, se desarrolla bajo la metodología Hyflex, con aulas híbridas de última generación que brindan flexibilidad total al ejecutivo, combinando presencialidad y virtualidad.

Diplomados y workshops

La agenda académica inicia en febrero con programas orientados a la innovación y la eficiencia operativa.

El Diplomado en Gerencia de Procesos y Transformación Operativa comenzará este 2 de febrero y propone herramientas para optimizar procesos y alcanzar resultados medibles.

A ello se suma el Diplomado en Mercados de Carbono cuyo inicio está previsto para el 3 de febrero. Es una propuesta alineada a las tendencias globales de sostenibilidad y a las oportunidades que este mercado emergente representa para Paraguay.

A esto se suma el programa de Dirección Estratégica con Inteligencia Artificial con inicio marcado para el próximo 12 de febrero, enfocado en la transformación de la toma de decisiones corporativas.

El P.E.E. Emprender con Propósito e Innovación Digital iniciará el 26 de febrero próximo, orientado al desarrollo de modelos de negocio de impacto y proyección global.

El cronograma continuará en marzo con la Escuela de Negocios el cual refuerza su enfoque en liderazgo y alta gerencia con una serie de programas especializados.

En tanto, el Workshop Excel Data & Business Insights, con inicio previsto para el 2 de marzo del corriente, se centra en la transformación de datos en información estratégica.

Mientras tanto, el Diplomado en Habilidades Directivas y Gerenciales que comenzará el 4 de marzo, se posiciona como una herramienta clave para liderar equipos de alto rendimiento.

Por otro lado, el Workshop de Liderazgo Femenino, cuyas clases están marcadas para el 10 de marzo, busca potenciar el impacto y la voz de las mujeres líderes.

Para el mismo día está previsto el inicio del Diplomado en Innovación e Intrapreneurship, enfocado en el diseño del futuro desde dentro de las organizaciones.

El mes cierra con el inicio del MBA Dual, el programa flagship de la Escuela de Negocios, cuyas clases comenzarán el 26 de marzo próximo.

Propuesta diferencial

Un diferencial transversal de la propuesta académica de la Escuela de Negocios de la USIL es su cuerpo docente, conformado por docentes practitioners, es decir, profesionales que lideran áreas estratégicas en empresas reales y trasladan esa experiencia al aula, garantizando una formación práctica, actualizada y alineada a las necesidades del mercado paraguayo.

Con esta oferta académica para el primer semestre de 2026, la Escuela de Negocios de la USIL sigue comprometida con la formación de líderes preparados para competir, innovar y transformar organizaciones en contextos locales e internacionales.

Las inscripciones ya se encuentran abiertas.

Más información

Ingresar al sitio web, www.usil.edu.py, seguir sus redes sociales en Instagram, Facebook, X y LinkedIn y a los teléfonos (595-21) 282-801, (595-21) 282-806 y (595-21) 297-085.