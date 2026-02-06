Altavida Norte: el proyecto que marca un antes y un después en Limpio

La palada inicial contó con la participación del intendente municipal Optaciano Gómez Verlangieri, miembros de la Junta Municipal, directivos de ambas empresas e invitados especiales.

La jornada simbolizó el comienzo de una obra que busca acompañar el crecimiento ordenado de Limpio, aportando soluciones habitacionales concretas, con foco en accesibilidad, calidad constructiva y respaldo empresarial.

“Quiero hacer un reconocimiento especial a la familia Zuccolillo, al fundador del Grupo Azeta, don Acero Zuccolillo, un visionario y emprendedor referente, y también recordar a mi padre, el ingeniero Rodolfo Gill Duarte", destacó Rafael Gill, directivo de Altamira Group.

“Ambos, desde ámbitos distintos, soñaron y lucharon por el desarrollo de nuestro querido Paraguay, y fueron verdaderos pioneros que supieron visualizar el crecimiento cuando aún parecía impensable”, agregó.

Valoró igualmente el impacto del proyecto en el desarrollo local. “Altavida Norte va a ser una gran solución habitacional para la clase media que busca su primera vivienda y también para los inversionistas”, señaló.

Subrayó que se trata de un emprendimiento pensado para responder a las nuevas demandas del mercado inmobiliario.

Altavida Norte será un conjunto residencial compuesto por dos torres de 62 departamentos cada una, totalizando 124 unidades con cochera incluida.

El proyecto contempla monoambientes y departamentos de dos dormitorios, con tipologías flexibles que se adaptan a distintos perfiles, desde jóvenes profesionales y parejas hasta familias e inversores.

Uno de los aspectos más valorados del desarrollo es su ubicación estratégica, con acceso inmediato a servicios, comercios y polos de consumo como Plaza Norte y Abasto Norte.

En este sentido, Gill resaltó que “el gran diferencial del proyecto es estar al lado del shopping, en una ubicación privilegiada que ofrece todo a pocos pasos”, sumado a amenities como canchas de pádel, áreas recreativas y espacios comunes pensados para mejorar la calidad de vida.

El intendente de Limpio, Optaciano Gómez Verlangieri, celebró la inversión y el inicio de la obra, destacando el momento de crecimiento que atraviesa la ciudad.

“Limpio es una de las ciudades de Central que más ha crecido. Pasamos del décimo al cuarto lugar en población”, afirmó, señalando que este tipo de proyectos acompañan la expansión urbana y responden a la necesidad de nuevas opciones habitacionales.

“Este es el primer proyecto en altura que se construye en Limpio, y no va a ser el último”, agregó, remarcando el cambio de perfil urbano que comienza a consolidarse.

Desde el sector desarrollador, Santiago Llano, del Grupo Azeta, puso énfasis en la visión de largo plazo que impulsa la alianza entre el Grupo Azeta y Altamira Group.

“Limpio es hoy una ciudad pujante y referente en desarrollo urbanístico”, expresó, destacando que el objetivo es seguir aportando al crecimiento económico y social de la zona.

“Esta ubicación no es solo un nuevo polo de desarrollo, es el núcleo de la ciudad, donde hoy también se construye calidad de vida”, añadió.

En el plano comercial, se destacó el sólido desempeño del proyecto, que ya registra más del 65% de la Torre 1 vendida, incluso antes del inicio formal de la obra.

Este nivel de colocación temprana refleja la confianza del mercado y posiciona a Altavida Norte como una de las propuestas residenciales más atractivas del nuevo polo urbano de Limpio.

Actualmente, Altavida Norte se encuentra en etapa de venta en pozo, con precios desde USD 39.990 y opciones de financiación propia durante la obra, un esquema pensado tanto para facilitar el acceso a la primera vivienda como para acompañar a inversores con visión de mediano y largo plazo.

La construcción estará a cargo de Altamira Group, utilizando un sistema industrializado que permite una ejecución ordenada y eficiente, con entrega de las primeras unidades prevista para diciembre de 2026.

Con el inicio de obras, la alianza estratégica entre Grupo Azeta y Altamira Group demuestra su compromiso con proyectos ejecutables, plazos claros y planificación urbana responsable.

Altavida Norte es una propuesta confiable, bien ubicada y alineada con el crecimiento sostenido de Limpio, aportando valor real al desarrollo de la ciudad y su entorno.

https://altavida.com.py/norte/.