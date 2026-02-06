“El carnaval perfecto” se vive con música, color y la frescura de Munich Ultra

En su edición centenaria, la celebración más grande del país suma un protagonista que entiende el pulso de la noche, el calor del baile y la energía que no se apaga: Munich Ultra.

“Este sábado 7 no es un sábado cualquiera. Estamos en el corazón del centenario del carnaval. Lo que hace que nuestra propuesta sea única es el despliegue de nuestro trío eléctrico exclusivo, un escenario móvil de 15 metros y dos pisos que literalmente ‘rompe’ el sambódromo con su energía”, expresa Valeria Bogado, gerente de marketing de Munich Ultra, dejando en claro que la marca no viene a acompañar el carnaval, sino a vivirlo desde adentro.

La experiencia promete una puesta que se impone desde lo visual, lo musical y lo sensorial.

“Para esta noche, tenemos el show en vivo de DJ Kaili desde Brasil, quien estará elevando la temperatura desde las alturas de nuestro trío”, adelanta Valeria.

A eso se suma un detalle que transforma el recuerdo en objeto de culto. “Los asistentes podrán disfrutar de nuestras latas de edición limitada, diseñadas especialmente como piezas de colección para este aniversario número 100”, refiere la gerente de marketing.

Munich Ultra entiende que el carnaval no se observa, se siente. “No solo venís a ver el carnaval, venís a vivirlo con una experiencia que combina música, frescura extrema y el mejor ambiente del sambódromo”, afirma la ejecutiva, sintetizando el espíritu de una propuesta pensada para no bajar el ritmo.

La conexión entre la marca y la fiesta es casi natural. “Munich Ultra y el carnaval de Encarnación comparten el mismo ADN: la intensidad, la energía. El carnaval es baile, calor, diversión. Nuestra cerveza está pensada precisamente para ese ritmo”, señala Valeria.

Y ese ADN se manifiesta en cada detalle: desde la interacción constante hasta la música que empuja a seguir bailando.

“La alegría: Se potencia con nuestras activaciones y el staff artístico que acompaña el paso del trío eléctrico, interactuando con el público para que nadie se quede sentado”, explica.

A eso se suma el pulso constante de la noche. “La energía: Se transmite a través del ritmo y la potencia musical de nuestros shows, diseñados para mantener el movimiento constante sin perder la frescura de una cerveza ‘Ultra’ que te permite seguir el ritmo toda la noche”, señala.

Pero el centenario también es memoria compartida. “Celebración colectiva: Nuestras latas coleccionables son un homenaje a la ciudad de Encarnación y al carnaval. Queremos que el brindis sea un símbolo de unión por estos 100 años de historia que nos pertenecen a todos los paraguayos”, destaca la gerente de marketing.

Para quienes aún dudan de ir al carnaval encarnaceno, el mensaje es directo y contundente, con tono de cita histórica.

“La historia se escribe una sola vez, y este centenario no se va a repetir. Si buscás El carnaval perfecto, es este. No dejes que te lo cuenten. Vení a sentir la vibración del trío eléctrico de Munich Ultra y a brindar con una edición única. El clima está ideal, la música de DJ Kaili está lista y la Munich Ultra está en su punto de frío exacto. Te esperamos para ser parte de la leyenda”, invita Valeria.

Porque hay noches que se recuerdan. Y otras —como esta— que hacen historia.