Mercado bursátil local apunta a US$ 10.000 este año millones, tras un gran arranque

Durante su presentación, “Primeros resultados y perspectivas del mercado bursátil para el 2026”, el presidente de CADIEM Administradora de Fondos, César Paredes, resaltó que la Bolsa de Valores de Asunción (BVA) registró operaciones por valor de US$ 700,2 millones solo en enero, sin dudas el mejor primer mes en la historia de la bolsa local.

Este desempeño representa un crecimiento interanual del 17% , impulsado mayoritariamente por una expansión del mercado primario, cuyas emisiones triplicaron el volumen observado en enero del año anterior. Paredes calificó este inicio de año como “realmente explosivo” en términos de volumen.

De mantenerse estos niveles de crecimiento, el economista proyectó que el año 2026 podría cerrar con operaciones cercanas a los US$ 10.000 millones, que constituiría un gran logro para el mercado bursátil de nuestro país.

Fortalecimiento del guaraní e inversión extranjera

Uno de los fenómenos más destacados por el titular de CADIEM es la consolidación de la moneda local.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Las estadísticas compartidas por la firma indican que las operaciones en guaraníes volvieron a ser mayoría, representando el 65,2% del total frente a un 34,8% en moneda extranjera.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Paredes añadió que hay una demanda creciente de inversores extranjeros por instrumentos en guaraníes, hecho que atribuyó a la estabilidad de la moneda paraguaya y a las oportunidades de arbitraje de tasas: mientras las inversiones en dólares rinden entre un 5% y 6%, las colocaciones en guaraníes ofrecen tasas del 11% al 12%, explicó.

“Hoy estamos teniendo mucha demanda de pedidos de información y pedidos de instrumentos para invertir en guaraníes desde el exterior. Es como que hay confianza, y para mí eso es lo fundamental. (...) Yo siento que la gente quiere invertir en guaraní”, aseguró el economista, sugiriendo que hay una percepción de confianza en que la diferencia de tasas no se trasladará a una devaluación cambiaria.

Modernización estructural y tecnológica

El crecimiento del mercado se da en un contexto de profunda transformación operativa. Este año marca el inicio del nuevo modelo que separa las funciones de negociación (a cargo de la Bolsa de Valores de Asunción - BVA) y de custodia y liquidación (a cargo de la CAVAPY), siguiendo recomendaciones internacionales.

Lea más: Paraguay activa en 2026 el sistema que conecta su Bolsa al mundo

La implementación tecnológica, que incluye sistemas de clase mundial como Nasdaq para la bolsa, y Montran para la caja de valores, fue calificada por Paredes como exitosa y “libre de contratiempos”.

“Hoy puedo decirles que estamos operando como los grandes mercados del mundo”, afirmó el economista, y destacó que esta infraestructura facilita el relacionamiento con actores extranjeros.

Perspectivas de liquidez y nuevos sectores

En cuanto a la liquidez, Paredes estimó que el mercado aún enfrenta un déficit cercano a los US$ 1.500 millones, situación que prevé se normalizará hacia el segundo semestre del año.

Agregó que se espera que la llegada de grandes emisiones internacionales, tanto de entidades financieras como del gobierno, que inyectarán los recursos necesarios para equilibrar la oferta y la demanda.

Por otro lado, identificó al sector industrial como el próximo gran motor de crecimiento bursátil, anticipando que nuevas industrias buscarán financiamiento vía bolsa.

El economista también hizo hincapié en la reciente Ley N.° 7.572/25 del Mercado de Valores y Productos, promulgada en noviembre del año pasado. Esta ley constituye el marco legal vigente que rige la bolsa en Paraguay, bajo la supervisión del Banco Central del Paraguay (BCP) a través de la Superintendencia de Valores.

Lea más: Ley de Mercado de Valores y Productos: modernización, integración y desafíos

Según el titular de CADIEM, esta nueva normativa está diseñada para dinamizar y agilizar el mercado bursátil, principalmente mediante la digitalización de acciones y Certificados de Depósito de Ahorro (CDAs).

Desde su perspectiva, este avance, al eliminar la necesidad de procesos físicos, inyectará mayor liquidez al sistema.