Pagos digitales superan al efectivo y consolidan al QR como medio dominante

La preferencia por el teléfono como instrumento de pago viene ganando terreno de manera sostenida. En diciembre de 2025, la participación del QR —según datos de Bancard— en los pagos digitales llegó al 64%. Al sumar el 4,7% correspondiente a billeteras digitales como Apple Pay y Google Pay, el uso del celular concentró el 68,4% del total de pagos digitales.

La evolución es visible en los últimos años: en 2024, el pago con celular representaba el 55,2% de los pagos digitales; en 2023 alcanzaba el 34,3%. En sentido inverso, hoy solo 3 de cada 10 pagos electrónicos se realizan con tarjeta física, según el mismo reporte.

Consumo cotidiano y ticket promedio

“El paraguayo abrazó la tecnología del QR como parte de su día a día. Hoy uno puede olvidarse la billetera, pero difícilmente el celular. La gente sale a hacer ejercicio, a una reunión o a una fiesta, y sabe que con el teléfono alcanza para pagar su consumo. Eso muestra hasta qué punto el QR ya forma parte de la rutina”, señaló Cinthya Morales, gerente de Marketing de Bancard.

Igualmente, los montos ayudan a describir el patrón de uso. A lo largo del 2025, el ticket promedio de compra con QR fue de G. 110.000, ligeramente inferior al promedio de G. 123.000 de las compras con tarjetas en general y 4% menor al registrado en 2024. Este dato sugiere que el QR ya se usa de manera homogénea para consumos cotidianos, además de compras de mayor valor.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Interoperabilidad: un solo QR para múltiples canales

De acuerdo con datos de la procesadora, en los últimos cinco años el QR se expandió en términos de cobertura y compatibilidad. El sistema hoy interopera con más de 75 aplicaciones locales —bancos, financieras, cooperativas y billeteras digitales— y habilita a los comercios a cobrar tanto con tarjetas de débito como de crédito desde un solo QR, incluyendo marcas nacionales e internacionales.

Asimismo, el alcance operativo de esta tecnología también creció. Bancard reporta más de 120.000 comercios activos y más de 3 millones de usuarios realizando pagos con QR. En términos de adopción por rubros, el uso es masivo en la mayoría de actividades, con mayor presencia en restaurantes, supermercados y estaciones de servicio, seguidos por farmacias, tiendas y confiterías.

Acreditación y servicios que acercan a lo digital

Además del cobro, el ecosistema sumó funcionalidades orientadas a la operación diaria de los comercios. El último reporte de Bancard indica que el QR ofrece acreditación en tiempo real para tarjetas de débito y en 48 horas para tarjetas de crédito, sin tope de acreditación por transacción. Para la gestión cotidiana, el cobro con este formato permite anulaciones y contracargos, al tiempo de contar con monitoreo antifraude en tiempo real, las 24 horas.

Con el paso del tiempo, el sistema incorporó servicios asociados que tradicionalmente se resolvían con efectivo, como la posibilidad de retirar efectivo en cajeros y solicitar vuelto en efectivo en los comercios. En la práctica, estas funciones conviven con el avance del pago digital y describen un escenario híbrido, donde el billete sigue presente, pero pierde centralidad en el punto de venta.

En el plano tecnológico, Bancard señala que opera con un Datacenter certificado Tier III, con capacidad de procesamiento en milésimas de segundo y operación continua 24/7, incluso durante tareas de mantenimiento o actualizaciones. Esta infraestructura es uno de los factores que explican la expansión del QR como canal multitudinario, especialmente en puntos de venta de alto flujo.

Marco institucional: pagos instantáneos y reglas

El avance del pago digital en Paraguay fortalece una cultura más digitalizada y flexible, mientras se apoya también en cambios del Sistema Nacional de Pagos (SNP). Cabe recordar que en 2022 el Banco Central del Paraguay (BCP) puso en producción el Sistema de Pagos Instantáneos (SPI), un módulo del SIPAP que habilita transferencias interbancarias instantáneas en un esquema 24/7. En 2025, el BCP aprobó el nuevo reglamento para proveedores de servicios de pago en el SNP, dentro del marco de la Ley N° 7503/2025.

Por ende, la combinación de infraestructura pública (transferencias instantáneas) y expansión privada (redes QR interoperables) ofrece una lectura concreta donde la digitalización ya permeó el consumo diario y la operación comercial. Los números de 2023 a 2025 marcan una aceleración del pago con celular, mientras el efectivo queda, cada vez más, asociado a usos puntuales o a preferencias específicas del consumidor.