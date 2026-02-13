Ruta para minerales críticos: poca exploración, sin reservas probadas y reformas pendientes

Los chips, la energía, los centros de datos, los sistemas de refrigeración y las baterías dependen de un conjunto de minerales que no tienen sustitutos y tienen fuerte concentración geográfica. Paraguay ha decidido entrar en la carrera global por la riqueza mineral con una serie de desafíos al frente y planes por desarrollar, desde iniciar por la exploración de los suelos y comprobar reservas de riqueza mineral.

Para que Paraguay convierta esta oportunidad en desarrollo real debe diseñar políticas de estado apropiadas para un desarrollo sostenible y rentable, implementar estrategias nacionales bien definidas y dar un salto de un modelo extractivo hacia uno industrial, tecnológico y sostenible, desarrollando capacidades propias en la cadena de valor con una visión de largo plazo.

Acuerdos a gran escala en Washington DC

Funcionarios de alto nivel, como el vicepresidente de Estados Unidos JD Vance y el secretario de Estado Marco Rubio, y autoridades de más de 50 países aliados de la administración de Donald Trump, redefinieron el mapa de oportunidades mineras, priorizando la seguridad geopolítica sobre el mercado libre.

La cita fue en la Cumbre de Minerales Críticos en la capital estadounidense en la que participó Paraguay y se adjudicó un memorando de entendimiento; mientras Argentina, que en 2025 alcanzó exportaciones mineras por más de US$ 6.000 millones, selló una alianza estratégica con EE.UU. para reducir la dependencia de China.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Oportunidades con complejidad

Las tierras raras no son escasas; sin embargo, su extracción y refinamiento son complejos y costosos. La demanda de estos insumos sigue en alza y seguirá aumentando progresivamente.

Según Mackenzie, se estima que la demanda de tierras raras crecerá a 240.000 toneladas en 2030. Y, según la Agencia Internacional de Energía (AIE), para 2035 los déficits de suministro podrían alcanzar entre 20% y 40% en el caso del cobre, y entre 30% y 60% en el del litio.

Según la AIE, la demanda anual del litio aumentó cerca de 30% en 2024, superior al 10% registrado en la última década. La infraestructura de IA se expande a nivel global y la necesidad de estos insumos avanza a un ritmo acelerado, siendo los minerales más relevantes para la expansión el litio, el cobre, el níquel y los elementos de tierras raras, que habilitan el suministro de energía, almacenamiento eléctrico y fabricación de hardware a gran escala y centros de datos.

Entre China y América

Actualmente, China controla más del 80% de la producción y procesamiento global a pesar de solo tener el 40% de reservas, lo que ha encendido las alertas en Estados Unidos y la Unión Europea, quienes buscan diversificar sus fuentes de suministro hacia países aliados.

América Latina y el Caribe cuentan con recursos minerales para la transición energética y el desarrollo sostenible y son una fuente de riqueza. En el ranking mundial de reservas probadas de minerales críticos se destacan Bolivia, Argentina y Chile como los países más relevantes en litio (1, 2 y 4 lugar).

En cobre, Chile se lleva la corona y Perú se ubica en el tercer lugar. Brasil concentra una gran proporción de níquel y de tierras raras en el tercer lugar, además de poseer reservas de cobre. Cuba ocupa el tercer lugar a nivel global en cobalto.

Vecinos con dos pies más adelante

Los países vecinos han avanzando en políticas para aprovechar su potencial. Brasil agiliza permisos e invierte en procesos de mayor valor agregado para el litio y las tierras raras. Su meta para 2029 es captar US$ 18.000 millones para nuevas minas e instalaciones de procesamiento.

Argentina tiene incentivos fiscales y facilidades de inversión para acelerar el desarrollo del litio y captar fondos. Chile, a través de su Estrategia Nacional del Litio, promueve un modelo de asociación público-privada y liderando estatalmente los planes para el litio y el cobre, con el objetivo de equilibrar el control soberano.

El desafío de pasar al negocio

Marco normativo: reforma del Código Minero para dar seguridad jurídica a inversiones de largo aliento.

Información geológica: desarrollo de mapa detallado del subsuelo.

Sostenibilidad: extracción conlleva impacto ambiental y Paraguay busca posicionarse bajo el sello de “minería sostenible”, aprovechando su matriz de energía limpia.

Ventajas para el inversor

Exención de impuestos: durante la prospección y exploración los titulares no pagan impuestos fiscales, departamentales ni municipales. Importación libre: maquinarias y vehículos de trabajo están exentos de aranceles de importación e IVA. Canon bajo: costos por hectárea desde US$ 0,50 para prospección. Empresas con concesión: Latin American Minerals (Oro), Darmatal SA y Trasandes SA (Uranio).

Mapa minero de Paraguay

El catastro minero paraguayo es inicial, carece de una política minera y únicamente se registran dos concesiones de explotación de oro que sumaron 600 kilos de exportación en 2024 y 27 permisos para exploración.