Bristol sorteó una increíble Audi Q5 0 km

De esta forma, la ganadora se suma a la larga lista de premiados de la promoción “2.000 millones en premios”, donde hubo otros fantásticos premios como dinero en efectivo, vales de compra gratis, motocicletas Buler y otras camionetas 0 km.

Asimismo, por el mes de los enamorados, febrero, Bristol trae promociones y superdescuentos.

Una de ellas es la promo aires, mediante la cual desde tan solo G. 179.000 pueden encontrar las mejores marcas como Midea, Carrier, Comfee, entre otras, incluyendo la instalación de forma totalmente gratuita y con hasta tres años de garantía.

También está activa la promoción “Carnaval de Ofertas” donde se pueden encontrar: celulares, televisores, parlantes, heladeras, cocinas y motocicletas con cuotas de regalo desde G. 259.000 y chapa gratis, además de miles de productos más sin entrega inicial y con los mejores precios del país.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Igualmente, con la compra de cualquier producto sin entrega inicial siguen participando de la promo “Bristol te lleva al mundial”, donde un ganador o ganadora podrá disfrutar de los partidos de fase de grupo de Paraguay con más 3.000 dólares de viático, todo pago por 15 días, incluyendo estadía y traslados.

Solo con Bristol se pueden ganar estos premios espectaculares. De esta forma, la empresa reafirma su liderazgo en el mercado paraguayo, acercando no solo tecnología y electrodomésticos a las familias, sino también bienestar y momentos inolvidables que se viven una sola vez en la vida.

¡Vení, comprá y ganá en Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país!