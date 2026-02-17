La aviación ejecutiva apuesta por Paraguay con nuevo hangar

Con la inauguración oficial de un nuevo centro de servicios de mantenimiento de aeronaves en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, el nuevo hangar se convierte en el cuarto centro de servicios de Synerjet en América Latina que cuenta con la certificación de las autoridades aeronáuticas locales para realizar el mantenimiento de aeronaves Pilatus PC-12.

El próximo martes 24 de febrero será al acto oficial de apertura que marca un nuevo hito en el proceso de expansión regional de la compañía.

Hasta ahora, las siete aeronaves de este modelo que operan en Paraguay debían trasladarse a países vecinos para cumplir con sus inspecciones y trabajos técnicos, lo que implicaba mayores costos y tiempos de inactividad para los operadores.

La apertura del centro representa, en una primera etapa, la generación de nuevos puestos de trabajo directos, con proyección de crecimiento a medida que aumente la demanda de servicios.

El objetivo de la compañía es posicionar a Paraguay como un hub estratégico de mantenimiento para la aviación ejecutiva, aprovechando su ubicación geográfica y el creciente dinamismo del sector aeronáutico local.

Synerjet tiene una presencia activa en el mercado paraguayo con la representación exclusiva de aeronaves.

Recientemente concretó la primera venta en Paraguay de una aeronave agrícola Ipanema, producida por Embraer, convirtiéndose en el primer avión de este modelo en entrar en operación en territorio nacional.

200 empresas brasileñas apuestan por Paraguay

La inversión se da en un contexto de atracción de capitales extranjeros hacia Paraguay. En los últimos años, más de 200 empresas brasileñas eligieron el país para instalar plantas industriales o centros de operaciones, impulsadas principalmente por los costos de producción, estabilidad macroeconómica y un régimen favorable para la inversión.

Paraguay da un paso haci el posicionamiento como un nuevo punto clave para el desarrollo de la aviación ejecutiva en América Latina.