Gallup: El nivel de compromiso laboral en Paraguay es del 24%

Paraguay y la región de América Latina muestran señales mixtas de resiliencia y agotamiento a nivel empresarial, solo el 31% de los colaboradores está comprometido con las empresas en Latam, a nivel global el indicador se reduce al 21%, mientras que los colaboradores paraguayos mantienen un compromiso del 24% y el 42% busca oportunidades de cambiar de lugar de trabajo.

El mundo del trabajo está llegando a un punto crítico a nivel global. Mientras las juntas directivas planifican la integración de la inteligencia artificial (IA) en sus procesos, los equipos humanos encargados de poner en marcha los planes muestran grietas complejas.

Según el reciente informe de Gallup, el compromiso de los empleados a nivel mundial cayó al 21% en el último año, cifra similar a la registrada durante los cierres globales de la pandemia en 2020, lo que indica la gravedad del momento que viven las organizaciones.

Para la economía global, esta falta de entusiasmo no es solo un problema de recursos humanos; es también financiero, productivo y crítico. Gallup estima que la pérdida de productividad derivada del desapego laboral le costó al mundo US$ 438.000 millones solo el año pasado.

Por el contrario, si se lograría un lugar de trabajo plenamente comprometido, se podrían sumar a la economía global US$ 9,6 billones, lo que equivale al 9% del PIB mundial, según datos de Gallup.

Cuando el líder baja los brazos

La causa principal de este retroceso no reside en la base de la pirámide, sino en el mando medio. El compromiso de los gerentes cayó del 30% al 27%. En un escenario donde los ejecutivos exigen resultados y los empleados piden flexibilidad, los gerentes han quedado atrapados en medio de una tarea compleja de equilibrar expectativas opuestas.

Este fenómeno es particularmente crítico porque el 70% del compromiso de un equipo es atribuible directamente a su gerente. “Si los gerentes están desvinculados, sus equipos también lo estarán”, advierte el informe, señalando que la productividad del lugar de trabajo global está en riesgo existencial si no se aborda el agotamiento de estos líderes.

América Latina: el terreno para resiliencia

A diferencia de la tendencia global, América Latina y el Caribe presentan un panorama de resiliencia. La región se encuentra empatada con Estados Unidos y Canadá en el porcentaje regional más alto de empleados comprometidos, con un 31%.

Más aún, el bienestar de los trabajadores latinos parece estar en alza: el 54% se considera en una fase de prosperidad en su vida, un aumento de 4 puntos porcentuales respecto a mediciones anteriores.

Las mujeres se estresan más

Sin embargo, no todo es optimismo. Aunque los latinos reportan niveles más bajos de ira diaria (14%) en comparación con el promedio global del 21%, el estrés sigue siendo un factor de riesgo considerable, afectando al 43% de los trabajadores de la región. Las mujeres en América Latina, por su parte, reportan niveles de estrés significativamente más altos (51%) que sus pares masculinos (38%).

El pulso en Paraguay: 24% de compromiso

En el contexto específico de Paraguay, los datos de Gallup ofrecen una visión valiosa para los directivos. El país muestra un mercado laboral dinámico donde el 42% de los trabajadores está buscando activamente un nuevo empleo y únicamente el 24% se encuentra comprometido con la empresa donde colabora.

Esta cifra es inferior al promedio regional de América Latina (31%) y representa un desafío constante para las organizaciones y para la retención de talento en las empresas paraguayas.

En términos de clima laboral, el informe sitúa a Paraguay en un grupo intermedio dentro de la región en cuanto a la intención de dejar el empleo, superado por países como Bolivia (58%) y Perú (55%), pero lejos de la mayor estabilidad percibida en México, donde llega al 29% la intención de cambiar de empleo.

El desafío de la IA

El 2026 se perfila como el año donde la IA dejará de ser una promesa para convertirse en una herramienta de adaptación obligatoria. El CEO de Gallup, Jon Clifton, advierte: “Nos encontramos ante el último snapshot de una fuerza laboral antes de un cambio sísmico”.

La gran pregunta para los líderes empresariales es si utilizarán la IA para liberar a sus equipos de tareas rutinarias y reconectarlos con una misión compartida, o si permitirán que la tecnología erosione los vínculos humanos (amistades en el trabajo y sentido de pertenencia) que mantengan a los equipos prosperando. Si se maneja mal, la IA podría aumentar el sentimiento de desconexión que ya afecta a muchos empleados, según el informe de Gallup.

Hoja de ruta para el liderazgo

Para revertir esta tendencia y aprovechar la oportunidad de un boom de productividad, Gallup sugiere tres pilares de acción:

1. Capacitación para gerentes: 44% de los gerentes a nivel mundial dice haber recibido formación específica para su rol. La falta de herramientas básicas de gestión es la principal causa de desvinculación.

2. Del jefe al coach: las organizaciones con mejores prácticas de gestión logran hasta un 70% de compromiso, transformado a sus jefes en mentores que escuchan y empoderan, en lugar de supervisores de tareas.

3. Priorizar el bienestar: los empleados comprometidos tienen muchas menos probabilidades de reportar emociones negativas diarias y son más productivos.

Paraguay: la resiliencia como activo

El informe 2025 de Gallup es un llamado a la acción. En Paraguay, donde la resiliencia es un activo vivo de las personas, colaboradores y empresas, las organizaciones tienen la oportunidad de liderar esta transformación laboral que está impactando al mundo entero.

El éxito en la nueva era de los negocios no se medirá solo por la capacidad de integrar algoritmos de IA, plataformas y Big Data, sino por la habilidad de reactivar la chispa del compromiso humano en una fuerza laboral que, hoy más que nunca, se siente al borde del abismo.

