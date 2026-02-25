Negocios
25 de febrero de 2026 - 12:29

Central Mariscal es la nueva torre corporativa del Centro Urbano Mariscal

Central Mariscal se impone en el paisaje urbano con su fachada vidriada, proyectando modernidad y solidez en el corazón del Barrio Mariscal.
Central Mariscal se impone en el paisaje urbano con su fachada vidriada, proyectando modernidad y solidez en el corazón del Barrio Mariscal.

Central Mariscal es la nueva torre corporativa del Centro Urbano Mariscal, el principal ecosistema de usos mixtos de Asunción, que integra el Shopping Mariscal, Atlas Center, el Centro de Convenciones Mariscal y ahora su más reciente incorporación: una torre empresarial de alto estándar.

Brand Lab Para Penta S.A.

Contenido Comercial

Desarrollada por Penta S.A., Central Mariscal responde a las necesidades actuales de las empresas que buscan eficiencia, flexibilidad y una ubicación estratégica dentro de un entorno urbano consolidado.

La torre cuenta con 15 pisos corporativos, con plantas de aproximadamente 400 m² configurables en piso completo o medio piso, lo que permite adaptarse a distintas escalas operativas y modelos de trabajo.

La cercanía con desarrollos como More Mariscal permite a los ejecutivos vivir a solo pasos de su lugar de trabajo en Central Mariscal.
La cercanía con desarrollos como More Mariscal permite a los ejecutivos vivir a solo pasos de su lugar de trabajo en Central Mariscal.

Los espacios fueron diseñados bajo estándares internacionales de confort, priorizando funcionalidad, calidad constructiva y bienestar.

Arquitectura contemporánea y presencia urbana

El edificio se distingue por su imponente fachada vidriada de líneas contemporáneas, que proyecta una imagen de transparencia, solidez y modernidad.

Rodeado de empresas líderes y el Shopping Mariscal, Central Mariscal se posiciona en el hub de negocios con mayor proyección del país.
Rodeado de empresas líderes y el Shopping Mariscal, Central Mariscal se posiciona en el hub de negocios con mayor proyección del país.

Su envolvente de vidrio potencia la luminosidad interior y consolida una presencia arquitectónica de alto impacto dentro del paisaje urbano del Barrio Mariscal.

Integración a un ecosistema urbano consolidado

Uno de los principales diferenciales de Central Mariscal es su integración directa al Centro Urbano Mariscal, un desarrollo que articula oficinas, residencias, comercio, gastronomía y espacios culturales, generando un entorno dinámico que trasciende el concepto tradicional de edificio corporativo.

El diseño paisajístico y las áreas verdes integradas mejoran la calidad de vida de quienes transitan y trabajan en el edificio.
El diseño paisajístico y las áreas verdes integradas mejoran la calidad de vida de quienes transitan y trabajan en el edificio.

A pocos pasos se encuentran las torres residenciales More Mariscal, desarrolladas por Altius Group; el Shopping Mariscal, con una amplia oferta de marcas nacionales e internacionales; el Centro de Convenciones Mariscal, sede de eventos corporativos y culturales; y la torre Atlas Center, actualmente ocupada al 100% por empresas líderes.

Nueva zona gastronómica y experiencia urbana

En su planta baja, Central Mariscal incorpora una nueva zona gastronómica de fine dining, concebida como un espacio abierto y dinámico que se vincula con el espacio público.

Este nuevo polo reunirá propuestas como Casa Ozama, Il Migrante, Hacienda Las Palomas, Quattro D y El Café de Acá, consolidando una oferta diferencial orientada tanto al público corporativo como al entorno urbano.

Central Mariscal no es solo un edificio, es parte de un centro urbano que articula residencias, comercios, oficinas y cultura en un solo lugar.
Central Mariscal no es solo un edificio, es parte de un centro urbano que articula residencias, comercios, oficinas y cultura en un solo lugar.

El diseño paisajístico y las áreas verdes integradas al recorrido peatonal generan una experiencia urbana de calidad, fortaleciendo la conexión entre arquitectura, gastronomía y ciudad.

Con 15 pisos corporativos y plantas de 400 m², el edificio permite configuraciones a medida para empresas de diversas escalas.
Con 15 pisos corporativos y plantas de 400 m², el edificio permite configuraciones a medida para empresas de diversas escalas.

Con esta nueva unidad, el Centro Urbano Mariscal se posiciona como uno de los principales hubs corporativos del país, y Central Mariscal se proyecta como una opción estratégica para compañías que buscan más que oficinas: un espacio corporativo integrado a un entorno urbano completo, pensado para potenciar su crecimiento y proyección empresarial.

La planta baja de Central Mariscal se convierte en un polo gastronómico con propuestas exclusivas.
La planta baja de Central Mariscal se convierte en un polo gastronómico con propuestas exclusivas.

Para más información, las personas interesadas pueden contactar a través de las redes sociales @pentapy.