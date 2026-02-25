Central Mariscal es la nueva torre corporativa del Centro Urbano Mariscal

Desarrollada por Penta S.A., Central Mariscal responde a las necesidades actuales de las empresas que buscan eficiencia, flexibilidad y una ubicación estratégica dentro de un entorno urbano consolidado.

La torre cuenta con 15 pisos corporativos, con plantas de aproximadamente 400 m² configurables en piso completo o medio piso, lo que permite adaptarse a distintas escalas operativas y modelos de trabajo.

Los espacios fueron diseñados bajo estándares internacionales de confort, priorizando funcionalidad, calidad constructiva y bienestar.

Arquitectura contemporánea y presencia urbana

El edificio se distingue por su imponente fachada vidriada de líneas contemporáneas, que proyecta una imagen de transparencia, solidez y modernidad.

Su envolvente de vidrio potencia la luminosidad interior y consolida una presencia arquitectónica de alto impacto dentro del paisaje urbano del Barrio Mariscal.

Integración a un ecosistema urbano consolidado

Uno de los principales diferenciales de Central Mariscal es su integración directa al Centro Urbano Mariscal, un desarrollo que articula oficinas, residencias, comercio, gastronomía y espacios culturales, generando un entorno dinámico que trasciende el concepto tradicional de edificio corporativo.

A pocos pasos se encuentran las torres residenciales More Mariscal, desarrolladas por Altius Group; el Shopping Mariscal, con una amplia oferta de marcas nacionales e internacionales; el Centro de Convenciones Mariscal, sede de eventos corporativos y culturales; y la torre Atlas Center, actualmente ocupada al 100% por empresas líderes.

Nueva zona gastronómica y experiencia urbana

En su planta baja, Central Mariscal incorpora una nueva zona gastronómica de fine dining, concebida como un espacio abierto y dinámico que se vincula con el espacio público.

Este nuevo polo reunirá propuestas como Casa Ozama, Il Migrante, Hacienda Las Palomas, Quattro D y El Café de Acá, consolidando una oferta diferencial orientada tanto al público corporativo como al entorno urbano.

El diseño paisajístico y las áreas verdes integradas al recorrido peatonal generan una experiencia urbana de calidad, fortaleciendo la conexión entre arquitectura, gastronomía y ciudad.

Con esta nueva unidad, el Centro Urbano Mariscal se posiciona como uno de los principales hubs corporativos del país, y Central Mariscal se proyecta como una opción estratégica para compañías que buscan más que oficinas: un espacio corporativo integrado a un entorno urbano completo, pensado para potenciar su crecimiento y proyección empresarial.

Para más información, las personas interesadas pueden contactar a través de las redes sociales @pentapy.