El premio mayor de Mega Millions alcanza unos 2,92 billones de guaraníes. Descubre cómo participar en el sorteo

Mega Millions, una de las loterías más grandes de Estados Unidos y el mundo, sorteará nada menos que 458 millones de dólares este viernes 27 de febrero.

¿Te imaginas ganar el premio principal de aproximadamente 2,92 billones de guaraníes y convertirte en multimillonario de la noche a la mañana?

Echa un vistazo a continuación y te explicamos todos los detalles de cómo poner a prueba tu suerte a través de TheLotter.

La plataforma online permite a personas de todo el mundo comprar boletos oficiales para las mayores loterías internacionales de forma práctica, segura y sin tener que salir de casa.

Cómo competir por el premio de Mega Millions de 458 millones de dólares

El primer paso es ir a la página de lotería de TheLotter.

Luego elige cinco números principales, entre 1 y 70, y un número adicional Mega Ball entre 1 y 24.

Tu siguiente paso será elegir el tipo de apuesta: puede ser una Apuesta Única, Multi Sorteo o una Subscripción (las dos últimas opciones ofrecen más boletos por un precio aún más asequible).

A continuación, sólo tienes que crear una cuenta gratuita en la plataforma y elegir un método de pago.

Finaliza tu apuesta haciendo clic en el botón “Jugar” en la parte inferior de la pantalla y listo, estás participando en el sorteo.

¿Cómo comprar boletos a través de TheLotter?

Los agentes locales de TheLotter comprarán los boletos oficiales en tu nombre y enviarán una copia escaneada a tu cuenta personal en la plataforma como prueba de propiedad.

Si ganas, el premio será tuyo íntegramente y 100% libre de comisiones. Además, todos los premios se notifican por correo electrónico o SMS.

Premios más pequeños: Si el jugador gana premios de menos de 600 dólares, el dinero se depositará directamente en su cuenta bancaria;

Premios más grandes: Si gana el premio mayor de Si gana el premio mayor de Mega Millions TheLotter se encarga de la logística para que pueda recoger su premio en persona en los Estados Unidos.

Además, la plataforma ofrece asesoramiento y apoyo durante todo el proceso de pago.

¿Es legal jugar a Mega Millions desde Paraguay?

De acuerdo con las reglas de Mega Millions, no es necesario ser ciudadano o residente de los Estados Unidos para jugar.

Al utilizar el servicio de TheLotter, participarás en los sorteos con boletos oficiales, teniendo las mismas posibilidades de ganar que cualquier otra persona que haya comprado sus boletos en una tienda física.

¡Juega hoy!

Para participar en el sorteo de Mega Millions este viernes 27 de febrero y competir por 2,92 billones de guaraníes, solo tienes que hacer clic aquí y comprar tu boleto oficial de lotería.

