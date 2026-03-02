Motorola refuerza su presencia en Paraguay con el lanzamiento de nuevos smartphones y accesorios

“Desde Motorola entendemos que los smartphones se han convertido en mucho más que una herramienta de comunicación. Son el centro de información, entretenimiento y productividad. Por tal razón, traemos más opciones para los consumidores paraguayos, siempre ávidos de las últimas tecnologías”, señaló Germán Greco, director ejecutivo y gerente general, Motorola Mobility LATAM South Region.

En Paraguay, la marca ofrece todo su portafolio de smartphones y accesorios, apoyados en socios como Pantone, Swarovski y Bose para ofrecer dispositivos con diseños y funcionalidades únicas, sin sacrificar potencia y resistencia.

La línea de smartphones Motorola en Paraguay incluye el motorola signature , primer móvil de la compañía dentro de la nueva franquicia ultra premium ; motorola edge 70, el ultrarresistente más delgado de la categoría ; y la nueva familia moto g, integrada por el moto g77, moto g67 , moto g17 power y moto g17 . Además, la familia moto things sumó moto sound flow, primer altavoz portátil de la marca; moto watch, powered by Polar; y moto tag 2, una renovada versión de su rastreador de objetos .

Además de smartphones, la compañía ofrece en nuestro país accesorios de todo tipo, como los auriculares moto buds loop Crystals by Swarovski y Sound by Bose, moto buds loop , moto buds+ sound by Bose y moto buds ; el moto watch fit ; y el moto tag , una etiqueta inteligente para saber en todo momento dónde están tus objetos más preciados. También se encuentran disponibles los cargadores oficiales de la marca.

Motorola también ofrece servicio de posventa en Paraguay a través de dos centros de servicio oficiales y certificados, que proveen atención a todo el portafolio en el país. Para más información, ingresar a www.motorola.com.py.

Socio Oficial de FIFA World Cup™ y Fórmula 1

El año pasado, Motorola anunció con orgullo su alianza con la FIFA, convirtiéndose en Socio Oficial de Smartphones de la FIFA World Cup™ y ofreciendo tecnología inteligente e innovadora que acerca a los fans al juego. La marca se unió a la FIFA hasta el año 2027, cubriendo además la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2025 ™.