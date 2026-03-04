Industria de escala: más de un millón de motos circulan en Paraguay

En Paraguay, la motocicleta pasó a consolidarse como el vehículo de acceso por excelencia en los últimos años. Su ventaja no se explica solo por el precio, va desde la rapidez en ciudad, el costo operativo, hasta la versatilidad interna, donde la movilidad diaria depende muchas veces de soluciones simples o mantenimiento asequible. Actualmente, el parque de motos que ronda los 1,3 millones, representa casi el 40% del total de automotores matriculados (3,4 millones).

Por eso, cuando el sistema crece, no lo hace solo “una línea” o marca comercial, lo hace toda la economía alrededor y cualquier variación de costo o de reglas se siente de inmediato. Un alza en fletes, un salto del tipo de cambio o una variación en el trámite de matriculación puede mover demanda, afectar cuotas, presionar inventarios y hasta redefinir estrategias de posventa. En síntesis, el mercado es sensible y a la vez estructural, ya que la base de usuarios se encuentra instalada, es sólida, y se renueva al mismo tiempo cada año.

Panorama global: volumen masivo y nichos de alto valor

El mapa internacional de motocicletas también se define por volumen y ayuda a entender la evolución del sistema local. En su reporte corporativo del primer trimestre de 2025, Honda informó ventas de 20,57 millones de motos y ubicó su participación cerca del 40% del mercado global. Esa escala explica por qué la industria mundial se apoya en plataformas estandarizadas y cadenas de suministro con fuerte peso asiático, siendo que es un negocio eficiente, barato, con alta disponibilidad y rotación.

En el extremo opuesto está el segmento “premium”, mucho más pequeño en unidades pero relevante en valor y posicionamiento. BMW Motorrad comunicó 210.408 motos vendidas en 2024, un récord para la marca. La brecha entre ambos mundos ayuda a leer el contexto y el reflejo que se da en Paraguay: el grueso del consumo local se comporta como mercado masivo (baja y media cilindrada), mientras que el “premium” opera como nicho, más ligado a ocio, turismo o amantes de los biciclos.

Paraguay: el termómetro y el negocio

Para medir la demanda con rigor, el mejor termómetro local es el parque registrado. La Dirección del Registro de Automotores (dependiente de la Corte Suprema de Justicia) reportó 1.157.407 motocicletas matriculadas al 31 de octubre de 2024, dentro de un parque total de automotores que superó los 3,1 millones en ese corte. En una lectura de cuatro años, el crecimiento neto también es nítido: desde diciembre de 2020 (917.599 motos registradas) hasta octubre de 2024, el aumento supera 239.000 unidades. El segmento de estadísticas de la Dirección habla de unos 1,3 millones de motos circulando actualmente, lo que arroja un promedio de 130.000 biciclos más en 2026 frente al 2024.

Ese dato resalta por dos razones. Primero, confirma una escala donde la moto es protagonista. Segundo, muestra una dinámica económica donde cada unidad que entra al sistema abre un ciclo de consumo recurrente —mantenimiento, neumáticos, lubricantes, transmisión, frenos, baterías y repuestos— además de la propia reventa. En mercados de volumen, la posventa puede ser tan estratégica como la venta inicial, porque es donde se fideliza, se sostiene la operación y se amortigua la volatilidad del comercio exterior.

En perspectiva histórica, la Cámara Industrial Paraguaya de Motocicleta y Automotores (Cipama) muestra estadísticas de ventas de sus empresas asociadas (serie 2004–2011) que presentan un salto desde 24.586 unidades en 2004 hasta 203.009 en 2011, acumulando 1.102.471 motos en ese período. Aunque no representa necesariamente todo el mercado, la serie sirve para ilustrar claramente el despegue del rubro y su conversión en consumo masivo.

Oferta local: ensamblaje, importación y abastecimiento

La oferta paraguaya se mueve en dos carriles. Por un lado, está el ensamblaje/fabricación local, que captura valor agregado y abastece principalmente al segmento masivo. En ese bloque aparecen actores como Grupo Chacomer, que ha declarado una capacidad industrial promedio de 84.000 motocicletas al año, y posee en su cartera marcas como Kenton. También se encuentra Reimpex, donde se reporta fabricación y ensamblaje de motocicletas. Y marcas con estrategia apoyada en una red comercial y financiación, como Taiga, con ensamblaje local y con fuerte presencia territorial.

El segundo carril es la importación de unidades completas, clave para el volumen y la variedad de modelos. Para entender este apartado, según datos de aduanas, en 2023 Paraguay registró en el rubro de motos de baja y media cilindrada importaciones por US$ 60,16 millones y 22.513 ítems. Dentro de ese rubro, China concentró 20.845 ítems por US$ 55,70 millones. Esto ayuda a entender que el corazón del mercado masivo de compras depende en gran medida del abastecimiento chino, por lo que está expuesto a variaciones en costos de origen, logística, disponibilidad de stock y tipo de cambio.

En paralelo, el mercado importador no se limita al segmento económico. En los últimos años se reactivaron estrategias de representación para marcas globales, con foco en imagen y servicio: por ejemplo, el retorno de Suzuki Motos bajo representación de Chacomer y la expansión de marcas recreacionales/deportivas como CFMoto a través de representantes locales. Si bien ese “carril premium” no define el volumen, sí eleva estándares de posventa, disponibilidad de repuestos específicos y entrenamiento técnico, arrastrando al resto del mercado hacia mayor profesionalización.

En el escenario actual también asoma una tendencia aún incipiente, pero interesante, las motos eléctricas, usadas mayormente para recorridos urbanos cortos y flotas pequeñas, empujadas por costos de energía y mantenimiento, aunque con barreras de precio inicial, autonomía y reventa.

Esa dependencia se extiende a la canasta de repuestos. En partes y accesorios, el país importó en 2023 alrededor de US$ 12,81 millones, con un flujo de 3.838 toneladas. Para ensambladoras y posventa, esa importación es el “oxígeno” del negocio, ya que sin piezas, se frena la producción y se encarece el mantenimiento del parque existente, afectando la experiencia del consumidor y la reventa.

Relación entre crédito, cilindrada y costo

En Paraguay, la demanda se concentra en cilindradas bajas y medias porque el mercado es altamente sensible al precio. La moto se compra por funcionalidad más que por lujo: movilidad rápida, economía de combustible y costos de reparación o mantenimiento previsibles. En ese terreno, la competencia no se decide solo por marca o diseño, se decide por el paquete completo.

El financiamiento es la variable más influyente. Para muchos hogares, el acceso a una moto se da a través de cuotas. Eso hace que ganen protagonismo los actores y firmas capaces de sostener crédito, administrar mora, ofrecer garantías y mantener una posventa sólida. Esto provoca que el rubro se vuelva una mezcla de comercio y “arquitectura financiera”, donde juegan los plazos, cuotas, seguro, mantenimiento y valor de reventa, en una misma ecuación.

Por eso, cobra peso el concepto de costo total de acceso o el “paquete completo”. No es solo el precio de la moto, también pesan matriculación, chapa, verificación, requisitos documentales y cualquier cargo que se incorpore al proceso. Cuando el costo regulatorio sube o el trámite se complica, puede enfriar el segmento masivo.

Un desafío inmediato para el sector es la implementación de un nuevo sistema de matriculación que obliga al pago al contado de todos los trámites (chapa, cédula, verificación) en el momento de la adquisición del vehículo. Algunos gremios han advertido que esto añade un costo de entre G. 700.000 y G. 800.000 al precio inicial, lo que podría desincentivar la compra en los estratos más vulnerables de la población que dependen de planes de financiación sumamente ajustados.

Reglas, formalización y escenarios 2026–2027

La formalización del parque viene ganando centralidad por motivos que van más allá de la recaudación: seguridad vial, control de circulación, trazabilidad ante robo o siniestros y ordenamiento de un parque que creció muy rápido. En ese marco, el Poder Judicial comunicó la implementación de un nuevo procedimiento para el registro y circulación de motocicletas y vehículos similares, con liquidación y pago previos vinculados a la Ley N° 5531/2015, además de ajustes y postergaciones durante 2025.

El impacto económico puede ir en dos direcciones. Si el cumplimiento se percibe oneroso o friccional, el riesgo es empujar parte de la demanda hacia la informalidad o postergación, afectando a quienes operan en blanco. Si la implementación realmente busca simplificar, puede llegar a mejorar las condiciones de aseguramiento y reforzar el crédito formal, además de profesionalizar aún más la posventa.

Para el escenario 2026–2027, el mercado se moverá por tres variables, que son las condiciones de crédito, costos de importación/abastecimiento y ritmo de formalización. En este sentido, el Banco Central del Paraguay (BCP) proyecta un crecimiento del PIB de 4,2% en 2026 y una inflación convergiendo a 3,5%, un marco que suele acompañar el consumo y, como se dio en 2025, explicar la gran tracción del sector de comercio y servicios, donde la venta y comercio de motocicletas fue en aumento.

Con esa base, el escenario más probable apunta a la continuidad del crecimiento sostenido del parque de motocicletas y del consumo de repuestos. Y, para el país, el desafío será ordenar el mercado sin romper la accesibilidad que hizo de la moto un vehículo masivo.