Asamblea del BID en Paraguay: Destacan rol del sector privado como eje del crecimiento y el desarrollo

Uno de los aspectos resaltados por el titular del organismo multilateral es el nivel del crecimiento económico que se viene registrando el país en los últimos años. Solo en el 2025 se estimó un repunte del 6% y para este año en niveles cercanos al 5%.

En ese sentido, destacó el rol clave que desempeña el sector privado en estos resultados. “Del BID creemos que el crecimiento tiene que ser impulsado por ese sector privado y eso encaja muy bien con las prioridades de Paraguay en este momento”, apuntó Goldfajn en entrevista a ABC.

Paraguay será anfitrión nuevamente de las reuniones anuales y Asamblea de Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), evento que tendrá lugar esta semana, del 11 al 14 de marzo en la Conmebol, Luque y que reunirá a inversores, organismos multilaterales y gobernadores de cerca de 50 países.

“Muchos ojos puestos en Paraguay”

El alto ejecutivo del BID detalló que estas reuniones pueden significar una gran oportunidad para potenciar futuras inversiones para diversas áreas “Significa muchos ojos que van a estar puestos en Paraguay. Pero no solamente las miradas, también miles de personas que vienen para estos encuentros”

De acuerdo con algunas cifras preliminares de la organización, ya están inscriptas alrededor de 4.000 personas de 48 países miembros, además de los mayores inversionistas de la región y del mundo

“En Paraguay vamos a hacer más por el sector privado que en el sector público. Exactamente, porque pensamos que el sector privado puede impulsar más fuertemente el crecimiento”, insistió Goldfajn.

En ese sentido, la agenda de reuniones en Paraguay tiene marcada varios eventos foros empresariales y entre ellas se destacan “Aprovechar Oportunidades, Liberar el Crecimiento”, que congregará a líderes empresariales, inversores y otros actores para explorar cómo la innovación, la inversión y las sinergias público-privadas facilitadas por el Grupo BID, pueden impulsar el crecimiento, ampliar las oportunidades económicas y fortalecer la productividad en América Latina y el Caribe.

Además el titular del BID adelantó que estos encuentros serán aprovechados para sellar importantes acuerdos para beneficio de la economía local y de la región.

“Tenemos varios números que vamos a divulgar y que vamos a mencionar durante la asamblea. Tenemos nuevas cifras, proyectos relevantes que están saliendo y que van a dar ejemplos muy importantes de cómo la inversión es algo concreto en Paraguay”, afirmó.

Enfoque en la eficiencia del gasto

Por otro lado, el alto ejecutivo del BID también se refirió a la agenda que vienen desarrollando con el sector público en Paraguay donde están abordando temas relacionados con la mejora del gasto público con especialistas que trabajan en la eficiencia del gasto con los gobiernos, en cómo mejor ejecutar los proyectos, cómo tener las instituciones digitalizadas y más eficientes.

“Así que estamos, de un lado trabajando para potenciar al sector privado, financiar las empresas. Pero del otro lado, también ayudando en la eficiencia en el gasto, eficiencia en el Estado”, apuntó.

Logros de la estabilidad

El directivo del BID destacó además del rol que desempeña el sector privado en la economía, también la estabilidad macro que permitió dar las condiciones para este desempeño. En ese sentido mencionó que el doble grado de inversión ubica a Paraguay entre los países con más bajo riesgo en la región. Entre los 5 países de menor riesgo entre los 26 países de A. Latina.

Remarcó que esto es un logro de la estabilidad lograda en todo este tiempo.

“Paraguay fue escogido para sede de estos encuentros porque es un ejemplo en varias dimensiones. Una de ellas que ha estabilizado la economía, ha generado una resiliencia importante, ha reducido el riesgo en la economía, hasta el punto que ya ha llegado al grado de inversión en dos calificadoras y está a punto de tener la tercera”, resaltó el alto ejecutivo.

Emisión en guaraníes, un gran paso

Otro logro de la estabilidad remarcado por Goldfajn es la reciente colocación de los bonos soberanos en el mercado internacional en la moneda local por valor de US$ 1.000 millones.

“La capacidad de emitir tu propia moneda es fundamental porque reduces el riesgo cambiario y porque atraes inversión pensando en guaraní”, resaltó.

En ese sentido mencionó que el BID ha hecho un esfuerzo muy grande para impulsar las inversiones en monedas locales (tanto en lo público como privado)

“Así que, felicito a Paraguay. Eso es un logro que viene con la mejora macroeconómica, con la reducción con de riesgo y con la estabilidad de la inflación también. Así que eso es un hito, creo, y lo tienen que celebrar, apuntó.