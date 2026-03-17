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17 de marzo de 2026 - 11:42

Saint Patrick’s Day 2026 de Munich Beer y Sudameris

Festejo de Saint Patrick 2025 de Munich y Sudameris en el Complejo Barrail de la Costanera. Para Empresariales. Fotos: Gentileza.
Como innovación, Munich realizó un gran despliegue llevando por primera vez el chopp en un tanque de 3.000 litros desde donde se dispensaba directamente el chopp más frío del país a los 3.000 asistentes.Gentileza

El Complejo Barrail en la Costanera de Asunción se vistió de verde para recibir una nueva edición del Saint Patrick’s Day, organizada por Munich Beer y Sudameris. Bajo el lema “Dejá que la suerte te encuentre”, el evento se consolidó como un clásico del calendario, ofreciendo a miles de asistentes una experiencia integral que combinó tradición irlandesa, ambientación temática y una destacada propuesta gastronómica.

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Las manijas de chopp y chopp verde fueron el alma de la noche, con una gran innovación de Munich que llevó por primera vez el chopp en un tanque de 3.000 litros desde donde se dispensaba directamente el chopp más frío del país a los 3.000 asistentes.

Las manijas de chopp verde causaron furor en la fiesta de Saint Patrick.
Las manijas de chopp verde causaron furor en la fiesta de Saint Patrick.

Las propuestas musicales tuvieron a los Kchiporros, acompañados por un line-up que incluyó a The Kilks, DJ Pitriki y Setenetos Folk Celta, quienes llegaron desde Buenos Aires para aportar la esencia europea. La producción estuvo a cargo de Teletorpedo.

Los presentes disfrutaron de una ambientación que los transportó a la festividad de Saint Patrick.
Los presentes disfrutaron de una ambientación que los transportó a la festividad de Saint Patrick.

Los presentes disfrutaron de una ambientación que los transportó a la festividad de Saint Patrick, complementada por el sabor de la cerveza Munich Beer, la cual fue la protagonista indiscutible de los brindis durante toda la velada.

La divertida noche de Saint Patrick fue inolvidable.
La divertida noche de Saint Patrick fue inolvidable.

El evento destacó por los beneficios directos para los clientes de Sudameris, quienes accedieron a un 20% de descuento en la compra de sus lugares pagando con tarjeta de crédito.

Una de las celebraciones más emblemáticas.
Una de las celebraciones más emblemáticas.

Esta edición de 2026 no solo reafirmó la importancia de la festividad en la ciudad, sino que dejó una marca como una de las celebraciones más emblemáticas y concurridas de la temporada.