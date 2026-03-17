Saint Patrick’s Day 2026 de Munich Beer y Sudameris

Las manijas de chopp y chopp verde fueron el alma de la noche, con una gran innovación de Munich que llevó por primera vez el chopp en un tanque de 3.000 litros desde donde se dispensaba directamente el chopp más frío del país a los 3.000 asistentes.

Las propuestas musicales tuvieron a los Kchiporros, acompañados por un line-up que incluyó a The Kilks, DJ Pitriki y Setenetos Folk Celta, quienes llegaron desde Buenos Aires para aportar la esencia europea. La producción estuvo a cargo de Teletorpedo.

Los presentes disfrutaron de una ambientación que los transportó a la festividad de Saint Patrick, complementada por el sabor de la cerveza Munich Beer, la cual fue la protagonista indiscutible de los brindis durante toda la velada.

El evento destacó por los beneficios directos para los clientes de Sudameris, quienes accedieron a un 20% de descuento en la compra de sus lugares pagando con tarjeta de crédito.

Esta edición de 2026 no solo reafirmó la importancia de la festividad en la ciudad, sino que dejó una marca como una de las celebraciones más emblemáticas y concurridas de la temporada.