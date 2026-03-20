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20 de marzo de 2026 - 19:52

De la formación a la práctica real: Así prepara la Universidad Central del Paraguay a sus futuros médicos

De la formación a la práctica real: Así prepara la Universidad Central del Paraguay a sus futuros médicos.
De la formación a la práctica real: Así prepara la Universidad Central del Paraguay a sus futuros médicos.Gentileza

La formación médica en la Universidad Central del Paraguay se construye de manera progresiva, combinando desde los primeros semestres la teoría con experiencias prácticas que acercan al estudiante a la realidad del ejercicio profesional.


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En una primera etapa, los alumnos participan en talleres y capacitaciones teórico-prácticas que les permiten adquirir bases clínicas y desarrollar habilidades fundamentales antes de su primer contacto con la comunidad. Este proceso inicial sienta las bases para una formación sólida y orientada a la práctica.

A través de extensiones académicas, clínicas propias y un futuro hospital universitario —actualmente en funcionamiento como policlínica y equipado con Salas tipo Gesell—, los estudiantes participan como observadores y asistentes.
A través de extensiones académicas, clínicas propias y un futuro hospital universitario —actualmente en funcionamiento como policlínica y equipado con Salas tipo Gesell—, los estudiantes participan como observadores y asistentes.

A medida que avanzan en la carrera, se integran a extensiones académicas, clínicas propias y al futuro hospital universitario —actualmente en funcionamiento como policlínica—, donde participan como observadores y asistentes. En estos espacios, equipados incluso con salas tipo Gesell, los estudiantes comienzan a involucrarse en la atención de pacientes, siempre bajo la supervisión de profesionales.

Centro de Simulación Clínica. La práctica con simuladores de alta fidelidad en un entorno seguro y controlado es clave para el posterior ejercicio médico. Mediante esta tecnología, se recrean escenarios reales, fortaleciendo habilidades antes del contacto directo con pacientes.
Centro de Simulación Clínica. La práctica con simuladores de alta fidelidad en un entorno seguro y controlado es clave para el posterior ejercicio médico. Mediante esta tecnología, se recrean escenarios reales, fortaleciendo habilidades antes del contacto directo con pacientes.

Un pilar clave en esta formación es el Centro de Simulación Clínica, donde la práctica con simuladores de alta fidelidad permite recrear escenarios reales en un entorno seguro y controlado. Esta instancia fortalece la toma de decisiones y el desarrollo de habilidades clínicas antes del contacto directo con pacientes.

Tras cinco años de intensa formación, los estudiantes realizan prácticas reales en hospitales del país con los que la UCP mantiene convenios a través del MSPyBS. Siempre bajo supervisión médica, completan un proceso que los prepara para la atención profesional.
Tras cinco años de intensa formación, los estudiantes realizan prácticas reales en hospitales del país con los que la UCP mantiene convenios a través del MSPyBS. Siempre bajo supervisión médica, completan un proceso que los prepara para la atención profesional.

Finalmente, tras cinco años de formación intensiva, los estudiantes acceden al Internado Rotatorio. Esta etapa se desarrolla en hospitales del país con los que la universidad mantiene convenios a través del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, permitiendo a los futuros médicos desempeñarse en contextos reales, siempre bajo supervisión, y completar así un proceso formativo integral orientado a la atención profesional.