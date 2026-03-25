Vogue Cosméticos trae maquillaje resistente al calor y la humedad

Vogue, reconocida marca colombiana de cosméticos perteneciente al grupo L’Oreal, busca conectar con la consumidora paraguaya a través de productos diseñados para responder a las necesidades reales de las mujeres latinas.

El ingreso al mercado local no es casual. Paraguay es un destino estratégico gracias a su crecimiento económico sostenido, su población joven y un mercado cosmético dinámico, donde las tendencias digitales y la alta frecuencia de compra en farmacias marcan el pulso del consumo.

“La esencia de Vogue se resume en nuestro lema Celebra tu belleza latina“, declara Karen Viloria, brand leader de la marca para Centroamérica y Región Andina (CERAN).

“Somos una marca auténtica y llena de color, pensada para mujeres reales que buscan productos de larga duración, alta pigmentación y accesibilidad”, sostiene.

Además, destaca el impacto que representa este desembarco. “Es un orgullo poder traer a Paraguay una marca colombiana que ayuda a democratizar las tendencias de belleza a mujeres latinas”, resalta.

Una marca pensada para el ritmo de la mujer paraguaya

El estudio previo al ingreso al país reveló una fuerte afinidad entre la identidad de la marca y el estilo de vida local.

Según Viloria, la consumidora paraguaya comparte el mismo dinamismo que caracteriza a la mujer latina: jornadas intensas que exigen productos confiables.

“Descubrimos una consumidora que se alinea mucho con el tono de comunicación de la marca. Es una mujer con un ritmo de vida activo, que necesita aplicarse el maquillaje en la mañana y que a la tarde siga intacto. Creemos que con Vogue podemos responder a esa necesidad”, explica.

En esa línea, la propuesta de valor se centra en ofrecer una calidad superior a un precio accesible, una combinación clave en mercados donde el gasto en belleza debe ser eficiente sin sacrificar resultados.

Un portafolio amplio y adaptado al clima local

La oferta de Vogue en Paraguay incluye un portafolio integral que abarca rostro, ojos, labios y uñas, destacándose por su durabilidad, incluso en condiciones de calor y humedad.

“El portafolio de maquillaje que trae Vogue es súper amplio y hoy va a poder ofrecer a la mujer paraguaya todo lo necesario: rostro, labios, máscara de pestañas, delineadores y también una parte muy importante de la belleza, que son las uñas”, detalla Johana Urdapilleta, brand manager y líder de la marca en Paraguay.

Entre los productos más destacados se encuentran la línea Resist, bases líquidas y polvos compactos con duración de hasta 24 horas, y los esmaltes efecto gel, que prometen una manicura de larga duración sin necesidad de lámpara UV.

La performance de los productos frente al clima es otro diferencial. “Vas a encontrar una base que te va a dar una duración impecable e intransferible. Podés disfrutar toda la jornada sin preocuparte por retoques, incluso con el calor y la humedad de Paraguay”, agregó Urdapilleta.

Distribución en expansión y fuerte presencia en el mercado

El lanzamiento oficial se realizó en Mokai, donde las invitadas pudieron probar los distintos productos.

“Hoy estamos en más de 25 clientes y en más de 70 puntos de venta en todo el país, en Asunción y Gran Asunción, en canales de farmacia, supermercados y mayoristas”, detalló Urdapilleta.

La estrategia de crecimiento apunta a expandirse desde la periferia hacia el corazón de la capital, fortaleciendo su red de distribución y acercando la marca cada vez más a las consumidoras.

“Vogue ha desembarcado con una estrategia de distribución que crece día a día, junto a nuestros aliados comerciales y clientes”, revela la ejecutiva.

Belleza accesible como eje de crecimiento

El objetivo de Vogue en Paraguay es posicionarse como una de las principales opciones dentro del segmento, apoyándose en calidad, precio y durabilidad.

Con este lanzamiento, Vogue introduce nuevos productos al mercado, resaltando que la belleza profesional deje de ser un lujo y se convierta en una herramienta cotidiana, accesible y representativa de la identidad latina.