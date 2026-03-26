Negocios
26 de marzo de 2026 - 10:35

Bristol gana Top Of Mind y lidera por 13 años el mercado de electrodomésticos

El gran equipo de Bristol celebra el reconocimiento logrado una vez más en el Top Of Mind.
El gran equipo de Bristol celebra el reconocimiento logrado una vez más en el Top Of Mind.

Por décimo tercer año consecutivo, Bristol se consagra en el Top Of Mind Paraguay dentro del rubro de electrodomésticos, alcanzando un 27 % de recordación. Este logro refleja su posicionamiento en la preferencia sostenida de los consumidores a lo largo del tiempo.

Brand Lab Para Bristol

Contenido Comercial

Fundada en 1980, y con casi 46 años de trayectoria, Bristol ha construido una presencia sólida en el mercado paraguayo.

Hoy cuenta con más de 100 sucursales estratégicamente ubicadas en todo el país, incluyendo los principales centros comerciales, lo que le permite estar cada vez más cerca de sus clientes.

Bajo el eslogan La mejor casa de electrodomésticos del país, Bristol respalda su promesa con un servicio integral.

Bristol recibe por décimo tercer año consecutivo el Top of Mind Paraguay del rubro de electrodomésticos, alcanzando un 27 % de recordación.
Bristol recibe por décimo tercer año consecutivo el Top Of Mind Paraguay del rubro de electrodomésticos, alcanzando un 27 % de recordación.

Su propuesta combina una logística eficiente, articulada desde su central administrativa y centros de distribución, un equipo de más de 3.000 colaboradores capacitados y una apuesta constante por la innovación, elementos importantes para responder a las exigencias del consumidor actual.

A esto se suma un fuerte compromiso con el desarrollo local.

Diego Chamorro, gerente de Marketing de Bristol, con el Top Of Mind 2026.
Diego Chamorro, gerente de Marketing de Bristol, con el Top Of Mind 2026.

La compañía impulsa la mano de obra paraguaya y se posiciona como un actor relevante en el crecimiento de distintas ciudades, consolidando su liderazgo comercial y su rol como motor de desarrollo.

En 2026, al lograr el Top Of Mind como la marca número uno en la mente del consumidor, Bristol celebra no solo un resultado, sino que renueva su visión: evolucionar de forma constante, superar sus propios estándares y seguir ofreciendo una experiencia de compra cada vez más completa.

Así, la marca combina trayectoria, cobertura y calidad de servicio para sostener un liderazgo que trasciende cifras y se apoya, año tras año, en su activo más valioso: la confianza del consumidor.