Bristol gana Top Of Mind y lidera por 13 años el mercado de electrodomésticos

Fundada en 1980, y con casi 46 años de trayectoria, Bristol ha construido una presencia sólida en el mercado paraguayo.

Hoy cuenta con más de 100 sucursales estratégicamente ubicadas en todo el país, incluyendo los principales centros comerciales, lo que le permite estar cada vez más cerca de sus clientes.

Bajo el eslogan La mejor casa de electrodomésticos del país, Bristol respalda su promesa con un servicio integral.

Su propuesta combina una logística eficiente, articulada desde su central administrativa y centros de distribución, un equipo de más de 3.000 colaboradores capacitados y una apuesta constante por la innovación, elementos importantes para responder a las exigencias del consumidor actual.

A esto se suma un fuerte compromiso con el desarrollo local.

La compañía impulsa la mano de obra paraguaya y se posiciona como un actor relevante en el crecimiento de distintas ciudades, consolidando su liderazgo comercial y su rol como motor de desarrollo.

En 2026, al lograr el Top Of Mind como la marca número uno en la mente del consumidor, Bristol celebra no solo un resultado, sino que renueva su visión: evolucionar de forma constante, superar sus propios estándares y seguir ofreciendo una experiencia de compra cada vez más completa.

Así, la marca combina trayectoria, cobertura y calidad de servicio para sostener un liderazgo que trasciende cifras y se apoya, año tras año, en su activo más valioso: la confianza del consumidor.