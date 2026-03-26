Karsten inaugura su primera fábrica fuera de Brasil en Minga Guazú

Karsten es una firma textil de origen brasileño que opera utilizando altas tecnologías para la fabricación de toallas y ropa de cama de alta calidad, gracias a que utiliza hilos 100% de algodón. Además, fabrica mantelería, productos impermeables, protectores de mueblería y protectores para exteriores.

La nueva unidad industrial inicia sus actividades con la contratación de unos 50 trabajadores paraguayos en esta primera etapa, con perspectivas de ampliar la plantilla laboral a medida que crezca la producción. Parte de los operarios participó previamente en un programa de capacitación coordinado con el Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP), enfocado en el manejo de maquinaria de costura industrial y tareas vinculadas al proceso productivo textil.

Durante el acto inaugural, el director presidente de Karsten, Marcio Luiz Bertoldi, destacó el significado del desembarco de la empresa en Paraguay, al tratarse de la primera planta que la compañía instala fuera de Brasil en sus 143 años de historia. Señaló que la decisión de invertir en el país responde no solo a criterios estratégicos de negocios, sino también a la confianza en las personas, las relaciones y las instituciones paraguayas.

Bertoldi afirmó que la instalación de la planta representa el inicio de una relación de largo plazo con el país. Indicó que Paraguay ofrece condiciones propicias para el desarrollo industrial y valoró especialmente el espíritu de superación de su población. Asimismo, remarcó que el objetivo de la compañía es crecer junto a las comunidades donde se instala, integrándose al desarrollo económico y social del país.

En su intervención también rindió homenaje a la mujer paraguaya, destacando su papel histórico en la reconstrucción y el desarrollo del país. Señaló que las mujeres representan una fuerza fundamental en la sociedad paraguaya y resaltó su participación en el equipo que inicia operaciones en la nueva planta.

Nueva planta reafirma confianza para invertir

Por su parte, el ministro de Industria y Comercio, Marcos Riquelme, subrayó que la llegada de Karsten representa más que la instalación de una nueva fábrica, ya que implica la incorporación de una marca líder en el sector de textiles para cama, mesa y baño en Brasil. Destacó que esta inversión contribuye al posicionamiento del país como un destino confiable para la industria y fortalece la imagen de Paraguay como productor de bienes de calidad.

El ministro señaló que el país cuenta con ventajas estratégicas para el desarrollo industrial, entre ellas su ubicación geográfica en el centro de Sudamérica, cercana a grandes mercados como Brasil y Argentina. En ese contexto, sostuvo que la instalación de la planta permitirá que productos fabricados en Paraguay lleguen a miles de consumidores en la región.

Riquelme también resaltó la importancia de generar oportunidades laborales para la población joven, teniendo en cuenta que cerca del 70% de los paraguayos tiene menos de 40 años. En ese sentido, afirmó que inversiones como la de Karsten contribuyen a mejorar la calidad de vida de los trabajadores y sus familias mediante el empleo formal.

Altos directivos de la compañía estuvieron en la apertura oficial

En el acto de inauguración estuvieron presentes directivos de la compañía, entre ellos Marcio Luiz Bertoldi, director presidente; Adilson Kraeft, director de operaciones; Evandro Burgel, director industrial; Rodrigo Prade, gerente industrial en Paraguay; Rosangela Terezinha Schneider, directora de personas y gestión; y Sandra Evanir Klitzke de Castilho, gerente de confección.

También participaron autoridades nacionales, entre ellas el ministro de Industria y Comercio, Marcos Riquelme, y el presidente de la Administración Nacional de Electricidad, Félix Sosa.

Con la apertura de esta planta, Karsten inicia una nueva etapa en su proceso de internacionalización, apostando por Paraguay como plataforma de producción para abastecer mercados regionales y fortalecer su presencia en América del Sur.