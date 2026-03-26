Prourbe Medios consolida su liderazgo con su primer Top of Mind Enterprise

La premiación se realizó en el Centro de Eventos de Paseo La Galería, en el marco del TOM Enterprise 2026, uno de los encuentros corporativos más relevantes del país, que reúne a líderes, marcas y referentes del ecosistema empresarial paraguayo.

Un reconocimiento que nace del propio mercado

A diferencia de otras premiaciones, el Top of Mind Enterprise se distingue por su enfoque: son los propios actores del mundo empresarial -CEOs, directores y altos ejecutivos- quienes identifican a las marcas que realmente lideran sus sectores.

En ese contexto, el reconocimiento no solo posiciona a Prourbe Medios en lo más alto de su categoría, sino que valida su impacto desde la mirada de quienes toman decisiones en el mercado.

“Creemos que este reconocimiento es el resultado de tres factores clave: liderazgo, innovación y un equipo profundamente comprometido”, alude Gisela Salomón, directora de la empresa.

La ejecutiva subraya que el diferencial de la empresa no se limita a ofrecer espacios publicitarios, sino a generar acciones integrales para las marcas.

“En Prourbe no solo ofrecemos espacios, sino soluciones que generan impacto real para las marcas, combinando cobertura, datos y creatividad”.

Confianza: el verdadero diferencial

Uno de los aspectos más relevantes detrás de este reconocimiento es la construcción de confianza, un intangible que, según Salomón, define el posicionamiento de una marca.

“Lograr no solo recordación sino también preferencia habla de algo fundamental: confianza”, resalta.

“La confianza es el verdadero diferencial. Es lo que transforma la recordación en preferencia y convierte a una marca en una elección sostenida en el tiempo”, agrega.

Esta visión explica por qué el Top of Mind Enterprise representa mucho más que un premio: es la confirmación de que la marca no solo está presente, sino instalada en la mente del mercado.

“Es el resultado de cumplir, innovar y generar valor de forma consistente”, destaca la empresaria.

Expansión, innovación y lectura del entorno

Más allá del reconocimiento, el recorrido de la empresa refleja un proceso sostenido de crecimiento. En los últimos años, Prourbe Medios ha ampliado y renovado su red de espacios publicitarios a nivel nacional, adaptándose a las nuevas dinámicas urbanas y al comportamiento cambiante del consumidor.

Este desarrollo responde a una lectura estratégica del contexto: ciudades en expansión, audiencias más dinámicas y marcas que necesitan conectar de manera más directa y efectiva en el día a día.

Así, la compañía ha evolucionado su propuesta, integrando soluciones que combinan formatos tradicionales de vía pública con innovación digital, consolidando su presencia en el segmento de OOH + DOOH en Paraguay.

Un impulso para seguir creciendo

El reconocimiento también tiene un impacto directo en la estrategia de la compañía, tanto en el corto como en el mediano plazo.

“Este logro refuerza nuestro posicionamiento como líder en OOH + DOOH en Paraguay”, alude la directora de Prourbe Medios.

Según Salomón, el premio permite capitalizar la visibilidad alcanzada y fortalecer la relación con clientes y aliados.

“A corto plazo, nos permite fortalecer la confianza con clientes y aliados. Y a mediano plazo, nos impulsa a seguir innovando y consolidarnos como referente indiscutido en el mercado”, añade.

El desafío de sostener el liderazgo

Sin embargo, alcanzar este nivel también implica nuevos desafíos. Para la directora, el mayor riesgo es la complacencia.

“El mayor desafío es no conformarse. Sostener este reconocimiento implica evolucionar constantemente y anticiparnos al mercado”, afirma.

En esa línea, la empresa ya trabaja en fortalecer su propuesta a través de innovación, uso de datos y experiencias que generen impacto real en las audiencias.

Un logro con múltiples protagonistas

“Este reconocimiento es un hito muy especial en nuestra trayectoria. Es el premio que nos faltaba”, asegura.

Lejos de considerarlo una meta final, desde Prourbe lo interpretan como un impulso para seguir creciendo.

“Más que un punto de llegada, lo vivimos como un nuevo punto de partida”, señala.

Finalmente, Salomón pone en valor a quienes hicieron posible este logro. “Este premio tiene muchos nombres. Es de cada persona de nuestro equipo, de cada cliente que confía y crece con nosotros, y de un mercado que nos impulsa a ir siempre un poco más allá”, finaliza.