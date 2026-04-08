Cierre del primer trimestre: referentes toman pulso del arranque de 2026

César Cáceres, presidente de Remax Paraguay

Arrancamos el 2026 con un desempeño sólido, alineado con nuestras proyecciones y consolidando a REMAX Paraguay como un referente del sector inmobiliario a nivel país y dentro de la red global. Este primer trimestre dejó, además, un hito especialmente relevante: en febrero, REMAX Paraguay fue reconocido en Estados Unidos, con brokers y agentes posicionados entre los más destacados a nivel mundial dentro de una red presente en más de 120 países. Por primera vez en la historia, un broker de Paraguay logró un galardón mundial en la categoría Single Office, con REMAX Conexión destacándose por encima de 118 países.

En el plano local, los resultados acompañan ese posicionamiento. En este primer trimestre ya registramos un crecimiento superior al 18% respecto al mismo período del año anterior, impulsado por una mayor productividad de la red, el fortalecimiento del equipo y la colocación de productos en el exterior. Este desempeño se da en un contexto altamente favorable. El mercado inmobiliario paraguayo cerró un 2025 muy dinámico y hoy transita una etapa de expansión que proyecta alcanzar los US$ 2.500 millones en volumen de transacciones a nivel país.

De cara al resto del año, esperamos un crecimiento sostenido y la consolidación del sector en un nuevo nivel de madurez. REMAX Paraguay proyecta crecer por encima del mercado, en un rango de entre 15% y 25% al cierre del 2026, apalancado en tres ejes estratégicos: expansión de la red, fortalecimiento del talento y aumento de productividad. Creemos necesario, además, agilizar los procesos de transferencia a través de la modernización y que el Estado brinde nuevas herramientas y planes de financiación para facilitar el acceso a la vivienda propia, ya que aún se necesitan en el país más de 300.000 unidades nuevas de viviendas, por lo que todavía existe un margen favorable para seguir atendiendo la demanda habitacional.

Lilian Villalba, CEO de Banco GNB Paraguay

Los resultados del primer trimestre han sido muy positivos. Hemos logrado un crecimiento respecto al año anterior, objetivo que teníamos previsto en nuestro plan de negocios y que está en sintonía con la dinámica de la actividad económica, reflejando la solidez de nuestra estrategia, nuestro foco en el cliente y el compromiso con un crecimiento sostenible en el tiempo.

Este desempeño responde principalmente a tres factores. Por un lado, el impulso de nuestros canales y productos digitales, que nos permiten estar cada vez más cerca del cliente. En segundo lugar, el trabajo constante en mejorar la experiencia, simplificando procesos y fortaleciendo nuestra propuesta de valor. Y, finalmente, una gestión eficiente de los costos, acompañada de una planificación estratégica bien ejecutada.

Proyectamos un 2026 con resultados positivos, manteniendo un crecimiento sólido y equilibrado en línea con nuestra estrategia. Vamos a seguir profundizando nuestro proceso de transformación digital y fortaleciendo el vínculo con nuestros clientes. Al mismo tiempo, monitoreamos de cerca el contexto internacional, entendiendo que es clave anticiparnos a posibles impactos y actuar con agilidad en nuestro mercado.

Néstor Visendaz, presidente y CEO de Raízen Paraguay (Shell)

Fue un inicio de año exigente, marcado por una alta volatilidad en los precios internacionales y una dinámica local desafiante. En ese contexto, logramos sostener los principales indicadores del negocio, lo que refleja la solidez del modelo y, sobre todo, la disciplina con la que venimos operando.

Sin duda, el principal factor que incidió en el negocio fue la volatilidad internacional, que impacta directamente en nuestros costos de abastecimiento. Paraguay es un mercado 100% dependiente de importaciones de combustibles, por lo que estas variaciones se trasladan de forma casi inmediata a la estructura del negocio. A eso se suma una dinámica local de precios que a veces introduce señales mixtas en el mercado.

Esperamos que el contexto siga siendo desafiante. Nuestra prioridad es clara: asegurar el abastecimiento, cuidar la rentabilidad de la red y seguir construyendo un negocio sostenible en el tiempo junto con nuestros empresarios operadores y respetando los valores de una marca como Shell. En esta industria, lo más importante no es capturar oportunidades de corto plazo, sino tener la consistencia para operar bien en cualquier escenario.

Jorge Mendelzon, presidente de Penta S.A. y director de Shopping Mariscal

El primer trimestre del año tiene una dinámica particular, marcada por la temporada de vacaciones, una mayor concentración del gasto en destinos veraniegos y la vuelta a clases. En ese contexto, desde el Mariscal enfocamos nuestros esfuerzos en acompañar esas ocasiones de consumo, fortaleciendo la propuesta en las categorías más relevantes para este momento del año. Al mismo tiempo, estamos realizando esfuerzos adicionales para mantenernos en línea con el crecimiento que tuvimos en 2025, en un escenario donde el consumo muestra cierta desaceleración.

Más allá de los indicadores puntuales, para nosotros es clave el avance en la evolución del Mariscal como centro urbano, incorporando nuevas propuestas, especialmente en gastronomía, y consolidando un mix comercial cada vez más sólido. También estamos reforzando una identidad muy clara, con una apuesta decidida por el arte local y por poner en valor lo más lindo del Paraguay. A eso se suma el desarrollo de Central Mariscal, nuestra segunda torre corporativa, que forma parte de una visión de crecimiento más amplia y va a contribuir a fortalecer el ecosistema del barrio en los próximos meses.

Somos optimistas y trabajamos fuerte para lograr nuestras ambiciosas metas. Vemos señales positivas hacia adelante, impulsadas también por un año de Mundial, que históricamente es un gran dinamizador del comercio y la gastronomía, convocando gran cantidad de público a los centros comerciales. Además, este año el Mariscal cumple 30 años y estamos preparando una agenda especial con celebraciones y propuestas para nuestros clientes y para toda la ciudad. La apertura y consolidación de la nueva zona gastronómica serán claves para seguir fortaleciendo nuestro posicionamiento y atraer a un público cada vez más diverso y exigente. El Mariscal dejó de ser un shopping para pasar a ser un gran centro urbano de usos mixtos, como se ve en las grandes capitales del mundo, y ese proceso de transformación seguirá marcando nuestra hoja de ruta durante el resto del año.

Carlos Jorge Biedermann, presidente de South Food S.A. (Pizza Hut y KFC)

El primer trimestre fue relativamente bueno. Cumplimos las metas económicas, abrimos nuevos locales —en Capiatá con Pizza Hut y en la Costanera de Encarnación con KFC— y, por sobre todo, logramos que Taco Bell venga a Paraguay a partir del último trimestre de este año, con la apertura de tres locales, dos en Asunción y uno en Ciudad del Este. Taco Bell es otra de las marcas americanas más notorias y está entre las diez más exitosas del mundo.

Uno de los factores que incidió positivamente en el desempeño es la cantidad de gente que viene del Mercosur cercano o del mercado doméstico, que disfruta de nuestros precios accesibles, hoteles, shoppings y marcas locales e internacionales. También ayudan la estabilidad económica y la baja inflación. Sí preocupa lo que pueda pasar con el tema de los combustibles por la problemática en Medio Oriente, así como la cotización del dólar, que crea problemas para el pago de la deuda externa y puede descomponer la estabilidad y previsibilidad a la que estábamos acostumbrados.

Debemos estar atentos a lo que ocurre en la región y en el mundo para tomar decisiones con el debido tiempo y prepararnos para las oportunidades que vendrán con la carretera bioceánica y otros proyectos de desarrollo. Hay que invertir en infraestructura de calidad y aprovechar los dos grados de inversión que tenemos, que nos ubican en un shortlist muy importante de países con atractividad para inversiones.

Jorge Leoz, propietario y presidente de Amandau S.A.

Alcanzamos las metas planificadas en esta primera etapa. Venimos con un crecimiento importante desde el año anterior y no solo lo sostenemos, sino que lo superamos, incluso con objetivos ambiciosos. Fue un inicio de año muy exigente, con una temporada de verano clave para nosotros, que cerramos con un desempeño sólido tanto en el mercado local como en exportaciones.

Hubo varios factores clave que incidieron: el foco en la excelencia de la ejecución en el punto de venta, el crecimiento en la cantidad de clientes y puntos de venta habilitados, y una comunicación estratégica con fuerte presencia en las principales ciudades de verano. Además, fue fundamental contar con una logística eficiente en un rubro tan sensible como el de los congelados, donde nuestra prioridad es asegurar la entrega en tiempo y forma, manteniendo siempre la calidad del producto.

Tenemos una expectativa positiva para el resto del año. Estamos trabajando en ampliar nuestra capacidad productiva para abastecer tanto la demanda local como nuevos clientes del exterior. A esto se suman nuevos lanzamientos que vienen a fortalecer el portafolio y generar novedades para nuestros consumidores. En los próximos días, incluso, estaremos presentando un producto muy especial que transmite el orgullo que sentimos de ser paraguayos.

Gloria Ortega, directora de Banco Familiar

Mi mirada es siempre desde el punto de vista de la transformación digital y del comportamiento digital de la comunidad paraguaya. Estamos cerrando este primer trimestre con más de cuatro millones de paraguayos que ya tienen cuentas bancarias y más de 12 millones de cuentas abiertas. Es decir, estamos observando más de 2,9 cuentas por paraguayo. En ese sentido, las metas duras del banco en general se lograron en esta primera etapa.

Lo que puedo afirmar con énfasis es que hay un factor que está cambiando mucho la forma de gestión: la tecnología. Hoy las personas pueden tomar créditos desde sus teléfonos. Existen instituciones, como nuestro propio banco a través de su billetera Eko y la app bancaria, que permiten que las personas tomen líneas de crédito, desembolsen solo lo que necesitan y accedan a pagos flexibles, mientras el sistema se va reajustando para tratar de adaptarse a los momentos y a las necesidades de los clientes. En términos corporativos también fue un trimestre bueno, con implementación de tecnologías, productos y líneas de negocio, además de una calificación que se mantiene en niveles estándares y de la confianza que los clientes nos otorgan.

La expectativa para el resto del año es que los procesos nos permitan estar cada vez más cerca de los clientes, ya sea desde sus teléfonos, desde el entendimiento de sus necesidades o desde el hecho de brindarles servicios digitales humanizados. También esperamos seguir manteniendo un ecosistema seguro, confiable y más masivo hacia la base de la pirámide, tanto en la cartera activa como en la pasiva. Y esperamos, además, que la regulación siga fortaleciendo la seguridad y la ciberseguridad, así como todo el ecosistema de pagos.