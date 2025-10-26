Zeta Banco potencia su estructura con nuevo socio estratégico

Esta alianza estratégica fortalece su patrimonio y eleva la capacidad de crecimiento del banco para seguir acompañando el desarrollo económico del Paraguay.

El banco, que se encuentra próximo a cumplir 36 años de trayectoria, reafirma su compromiso con los sectores productivos, comerciales e industriales e ingresa a una nueva fase que consolida su posición de actor sólido y en expansión en el sistema bancario nacional.