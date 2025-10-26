Zeta Banco potencia su estructura con nuevo socio estratégico
Zeta Banco anunció la incorporación de BNB Corporación Paraguay como nuevo accionista de la entidad.
Por ABC Color
26 de octubre de 2025 - 17:27
Esta alianza estratégica fortalece su patrimonio y eleva la capacidad de crecimiento del banco para seguir acompañando el desarrollo económico del Paraguay.
El banco, que se encuentra próximo a cumplir 36 años de trayectoria, reafirma su compromiso con los sectores productivos, comerciales e industriales e ingresa a una nueva fase que consolida su posición de actor sólido y en expansión en el sistema bancario nacional.