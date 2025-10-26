Sociales

Zeta Banco potencia su estructura con nuevo socio estratégico

Zeta Banco anunció la incorporación de BNB Corporación Paraguay como nuevo accionista de la entidad.

Por ABC Color
26 de octubre de 2025 - 17:27
Hugo Martínez, Antonio Valda, Luis María Zubizarreta y Pablo Bedoya.
Hugo Martínez, Antonio Valda, Luis María Zubizarreta y Pablo Bedoya.SILVIO ROJAS

Esta alianza estratégica fortalece su patrimonio y eleva la capacidad de crecimiento del banco para seguir acompañando el desarrollo económico del Paraguay.

Rossanna Cabrera, Patricio Garret, Jorge Fracchia y Marina Guida.
Rossanna Cabrera, Patricio Garret, Jorge Fracchia y Marina Guida.

El banco, que se encuentra próximo a cumplir 36 años de trayectoria, reafirma su compromiso con los sectores productivos, comerciales e industriales e ingresa a una nueva fase que consolida su posición de actor sólido y en expansión en el sistema bancario nacional.

Jazmín Pazos, Claudia Jacquet y Andrea Cabrera.
Jazmín Pazos, Claudia Jacquet y Andrea Cabrera.
Matías Vallejos, Esteban Zubizarreta, Maurizio Doria y Bruno Frutos.
Matías Vallejos, Esteban Zubizarreta, Maurizio Doria y Bruno Frutos.
Yanine Riquelme, Noelia Díaz y Giovanna Manzoni.
Yanine Riquelme, Noelia Díaz y Giovanna Manzoni.
Tatiana Babak, Venicio Samaniego, Lucía Velázquez, Carolina Harika y Analía Vallovera.
Tatiana Babak, Venicio Samaniego, Lucía Velázquez, Carolina Harika y Analía Vallovera.
Fernando Lugo López y Laura Kublik.
Fernando Lugo López y Laura Kublik.
Nathalia Duarte y Sandra Pereira.
Nathalia Duarte y Sandra Pereira.
Federico Winckler y José Alvarenga.
Federico Winckler y José Alvarenga.