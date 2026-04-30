HONOR presenta su campaña de Magic 8 Lite: de “Campeón a leyenda” y oficializa su alianza con la APF como smartphone de la Albirroja

HONOR presentó oficialmente su nuevo smartphone: el HONOR Magic8 Lite, y anunció su alianza estratégica con la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF).

Así se convierte en el smartphone oficial de la Albirroja en un momento histórico: el regreso de Paraguay a la Copa del Mundo.

La elección del lugar no fue casual. El Palco de Honor del emblemático estadio fue testigo de un anuncio que trasciende lo comercial y se instala en el terreno emocional de los paraguayos.

Una alianza con identidad y sentimiento

“Realmente para nosotros es un honor estar con ellos en esta ocasión, sobre todo en su regreso al Mundial después de tanto tiempo”, explicó Jazmín Núñez, gerente de Marketing de HONOR Paraguay sobre esta unión que responde a una conexión genuina con el espíritu del país.

“El paraguayo está feliz cuando gana la Albirroja, está triste cuando pierde, porque en Paraguay se respira fútbol”, manifestó.

La ejecutiva destacó que la alianza no solo apunta a visibilidad, sino a compartir valores.

“La Albirroja tiene mucha esencia, que es la misma esencia que transmite HONOR: resistencia, durabilidad, ser todoterreno. Tenemos una comunión muy cercana entre los dos perfiles”, afirmó.

Desde la APF, la recepción fue igualmente entusiasta. Silvia Caballero, gerente de Marketing de la institución, celebró la incorporación de la marca tecnológica.

“A partir de hoy, oficialmente HONOR es parte de nuestra familia”, valoró.

Caballero incluso fue más allá al proyectar el futuro de la relación. “Contar con HONOR tiene que ver con la visión de generar experiencias y estar cerca del público, que es lo que buscamos con nuestros hinchas”, sostuvo.

Tecnología que acompaña el ritmo del usuario

El HONOR Magic8 Lite llega como la evolución de una línea que ha sabido posicionarse en el mercado paraguayo. Según Núñez, esta cuarta generación refuerza atributos relevantes.

“Con esta serie Magic hablamos de resistencia y durabilidad. Ahora agregamos funciones como fotografía subacuática y toda la incorporación de inteligencia artificial. Es definitivamente tu próximo teléfono”, aludió.

Como parte de su propuesta diferencial, el HONOR Magic8 Lite destaca por su durabilidad comprobada, avalada por un Récord Guinness tras superar la prueba de la caída más alta de un smartphone desde 6.133 metros.

También tiene una certificación de resistencia triple contra agua, polvo y golpes.

A esto se suma la certificación de resistencia triple de SGS, que valida su protección ante caídas, agua y polvo, junto con tecnologías como HONOR Anti-Drop y vidrio Corning Gorilla Glass Victus 2, que refuerzan su estructura para soportar el uso cotidiano en condiciones exigentes.

En el apartado visual, el dispositivo incorpora una pantalla AMOLED de 6.79 pulgadas con resolución 1.5K, tasa de refresco de 120Hz y un brillo de hasta 6000 nits, ofreciendo una experiencia fluida y nítida incluso a plena luz del sol.

Además, integra múltiples tecnologías de cuidado ocular, pensadas para un uso prolongado.

Uno de sus mayores diferenciales es su batería Silicon-Carbon de 8300mAh, una de las más grandes en su categoría, diseñada para ofrecer una autonomía extendida y hasta seis años de vida útil.

Complementada con carga rápida de 66W y carga inversa, permite a los usuarios mantenerse conectados durante más tiempo sin preocupaciones.

En fotografía, el HONOR Magic8 Lite incorpora una cámara principal Ultra-Sensing de 108MP con doble estabilización (OIS + EIS) y certificación CIPA 5.0, que garantiza imágenes y videos más estables, incluso en condiciones de baja luz.

La experiencia se potencia con herramientas de inteligencia artificial como borrador de objetos, expansión de imagen y retoque automático, facilitando la creación de contenido de alta calidad.

El rendimiento está impulsado por la plataforma Snapdragon 6 Gen 4, que ofrece mayor eficiencia y fluidez, acompañado por tecnología RAM Turbo que optimiza la multitarea.

El equipo opera con MagicOS 9.0 basado en Android 15, incorporando funciones inteligentes que mejoran la productividad y la experiencia diaria del usuario.

Un ecosistema pensado para simplificar la vida

Más allá del smartphone, HONOR presentó en Paraguay su ecosistema completo de dispositivos inteligentes, una de las apuestas más ambiciosas de la marca para este año.

“La idea es que hoy puedas ser un usuario HONOR con todo conectado: reloj, auriculares, tablet. Todo se integra a través de una aplicación y facilita tu día a día”, explicó Núñez.

Entre los productos se destacan auriculares inalámbricos con funciones innovadoras como almacenamiento de música en el estuche y una interfaz interactiva, smartwatches con autonomías que alcanzan hasta tres semanas, y tablets que permiten compartir archivos de manera fluida con el teléfono.

“Lo más importante es la duración de batería. Un auricular puede durar hasta dos semanas y un reloj hasta tres. Eso en el mundo de wearables no es algo común”, subrayó.

Más que fútbol: una experiencia cultural

La alianza entre HONOR y la APF también se inscribe dentro de una estrategia más amplia que busca generar experiencias y conectar con la identidad paraguaya.

Caballero aprovechó el lanzamiento para destacar el lanzamiento de la película El renacer Albirrojo.

“No solamente habla de fútbol, habla de nuestra cultura, de cómo los paraguayos cuando estamos unidos podemos lograr grandes cosas”, reveló.

La sinergia entre tecnología y deporte, en este contexto, se presenta como una plataforma para amplificar ese mensaje de unidad y orgullo nacional.

Disponibilidad en Paraguay

El HONOR Magic8 Lite ya se encuentra disponible en el país a un precio de G. 3.790.000, en colores verde bosque y negro medianoche, a través de tiendas y operadoras.

Los Combos Albirroja se pueden aprovechar durante mayo y junio, para celebrar a la madre y al padre.

Con este lanzamiento, HONOR acompaña uno de los momentos más significativos para el país: el regreso de la Albirroja al escenario mundial.

Una jugada estratégica donde la tecnología, la emoción y la identidad nacional juegan en el mismo equipo.