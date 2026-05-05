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05 de mayo de 2026 a la - 16:45

Bristol lanza promoción “Súper ofertas para mamá”

Leticia Ortiz en vestido azul, junto a Diego Chamorro, Eduardo Giménez y Carlos Echauri, todos sonriendo en ambiente festivo decorado.
Leticia Ortiz, Diego Chamorro, Eduardo Giménez y Carlos Echauri.Silvio Rojas

Llegó mayo, el mes más importante del año, y en Bristol, “La mejor casa de electrodomésticos del país”, lo celebran a lo grande con Súper ofertas para mamá. La promoción no solo ofrece precios imbatibles, sino también increíbles premios pensados especialmente para las reinas de los hogares paraguayos.

Brand Lab Para Bristol

Contenido Comercial

Por cada compra realizada mediante cualquiera de los canales de venta de Bristol, los clientes acceden a una cuota de regalo para su próxima compra y, automáticamente, acumulan cupones para participar de sorprendentes premios como una increíble Volkswagen Tiguan 0 km y 50 gift cards para renovar el hogar.

Bristol ofrece los mejores premios por el mes de las madres.
Bristol ofrece los mejores premios por el mes de las madres.

Además, en Bristol se puede encontrar la mayor variedad de productos con descuentos únicos en celulares, televisores, lavarropas, heladeras, muebles y más. Todo esto sin entrega inicial y con las mejores cuotas del país.

De la misma manera, del 4 al 10 de mayo, los clientes pueden aprovechar el Itaú Days, una promoción mediante la cual obtienen 10% de descuento y hasta 12 cuotas sin intereses.

Con Itaú Days los clientes a descuentos exclusivos y participan de la promoción por el Día de las Madres.
Con Itaú Days los clientes a descuentos exclusivos y participan de la promoción por el Día de las Madres.

Por ello, para disfrutar de las mejores ofertas, los interesados pueden acercarse a cualquiera de las más de 100 sucursales de Bristol en todo el país.

Para conocer más información pueden consultar bases y condiciones en www.bristol.com.py.