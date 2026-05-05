Bristol lanza promoción “Súper ofertas para mamá”

Por cada compra realizada mediante cualquiera de los canales de venta de Bristol, los clientes acceden a una cuota de regalo para su próxima compra y, automáticamente, acumulan cupones para participar de sorprendentes premios como una increíble Volkswagen Tiguan 0 km y 50 gift cards para renovar el hogar.

Además, en Bristol se puede encontrar la mayor variedad de productos con descuentos únicos en celulares, televisores, lavarropas, heladeras, muebles y más. Todo esto sin entrega inicial y con las mejores cuotas del país.

De la misma manera, del 4 al 10 de mayo, los clientes pueden aprovechar el Itaú Days, una promoción mediante la cual obtienen 10% de descuento y hasta 12 cuotas sin intereses.

Por ello, para disfrutar de las mejores ofertas, los interesados pueden acercarse a cualquiera de las más de 100 sucursales de Bristol en todo el país.

Para conocer más información pueden consultar bases y condiciones en www.bristol.com.py.