Día de la Madre: Comercios activan promociones y esperan repuntar ventas

En el marco de las festividades por el Dia de la Madre, las expectativas del sector apuntan a un incremento en las ventas, impulsado tanto por las promociones como por las facilidades de financiación que se espera tenga su mayor auge en la semana que inicia. El directivo de la Asociación de Importadores y Comerciantes del Paraguay (Asimcopar), Eugenio Caje, mencionó que el Día de la Madre sigue siendo una de las fechas más emocionales y fuertes para las multitiendas paraguayas.

“Hoy el consumidor busca regalar con cariño, pero también con inteligencia. Por eso las promociones están muy enfocadas en ofertas reales, descuentos directos y beneficios concretos que permitan acceder a regalos útiles y alcanzables”, indicó.

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Conectar con la economía real

Para Caje, las categorías de artículos “más fuertes” son aquellas que “conectan con la economía real de las familias paraguayas”.

“Estamos hablando principalmente de bazar, hogar, perfumería, accesorios, calzados, ropas básicas y artículos estacionales preparados específicamente para estas fechas”, detalló.

Añadió que en algunas multitiendas también tendrán electrodomésticos y tecnología básica, pero el fuerte del sector, alegó que son los productos accesibles, funcionales y pensados para una clase media que busca calidad, buen precio y utilidad”, amplió.

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Promociones y descuentos

En esa línea, Caje mencionó que la gran herramienta comercial hoy son las promociones inteligentes, ya que aseguró que el consumidor paraguayo responde cuando siente que realmente existe una oportunidad.

Mencionó que por eso el mercado se mueve principalmente con descuentos, reintegros y alianzas con bancos, financieras y medios de pago electrónicos. “Se verán promociones con tarjetas de crédito, beneficios adicionales vía QR, descuentos especiales en extractos y acciones puntuales con tarjetas premium”, acotó.

Apostar a la experiencia

Por su parte, desde los centros comerciales indican que las expectativas del sector apuntan a un incremento en las ventas, impulsado tanto por las promociones como por las facilidades de financiación, especialmente en cuotas y alianzas con entidades bancarias.

Carolina Lenguaza, gerente de marketing de delSol Shopping & Lifestyle, mencionó que los centros comerciales refuerzan su apuesta con experiencias, sorteos y actividades especiales para atraer público.

“Buscamos conectar emocionalmente con las familias a través de experiencias, beneficios exclusivos y acciones comerciales especialmente diseñadas para esta temporada. Queremos premiar la fidelidad de clientes y seguir fortaleciendo el ecosistema de beneficios exclusivos para nuestros socios”, apuntó.

Expectativas comerciales: consumidor más selectivo

Finalmente, Caje también se refirió a las expectativas comerciales, mencionó que existe prudencia, pero también esperanza. Añadió que “valoran las previsiones positivas” del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), del Banco Central del Paraguay (BCP) y del Ministerio de Industria y Comercio, que siguen mostrando estabilidad macroeconómica e inflación controlada.

Sin embargo, destacó que en la calle todavía sienten un consumidor más selectivo y un movimiento comercial que desde enero viene mostrando desaceleraciones importantes en varios segmentos.

“El consumidor paraguayo cambió mucho después de la pandemia. Hoy es más analítico, más estratégico y mucho más consciente del valor de su dinero.La compra impulsiva prácticamente desapareció salvo cuando existe una oportunidad muy clara: liquidaciones, promociones agresivas, descuentos especiales o beneficios financieros concretos”, resaltó.

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Horarios extendidos

Para la comodidad de las compras en fechas especiales, las multitiendas buscan adaptarse al ritmo real de las familias paraguayas, afirmó el directivo, por lo que las tiendas ubicadas en shoppings y polos comerciales extenderán horarios y reforzarán equipos de atención.

Entre tanto, algunos centros comerciales, al esperar un incremento en el movimiento de clientes, también extenderán sus horarios en algunos locales comerciales.