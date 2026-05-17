Central, Asunción y Alto Paraná concentran gran parte de las empresas registradas en Paraguay

Los datos corresponden a la actualización más reciente del Directorio General de Empresas y Establecimientos (DIRGE) 2025, cuyo año de referencia es 2024. El INE señala que el directorio se actualiza de forma anual mediante la integración de registros administrativos, verificaciones telefónicas, trabajos de campo y bases de datos provenientes de instituciones públicas y privadas. Entre las entidades utilizadas para el proceso figuran la entonces Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), el Instituto de Previsión Social (IPS), el Ministerio de Industria y Comercio (MIC), el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) y el Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP). Además, el sistema mantiene actualizaciones continuas desde 2015, tomando como antecedente el Censo Económico Nacional 2011.

El informe presentado por el INE señala que Paraguay cuenta con 497.675 empresas activas con Registro Único del Contribuyente (RUC), correspondientes al año de referencia 2024. Los sectores de comercio y servicios representan 87% de los establecimientos registrados, mientras que la industria mantiene una participación considerablemente menor. Este dato confirma una característica estructural de la economía paraguaya: el predominio de actividades vinculadas al comercio, distribución y prestación de servicios por encima de los sectores manufactureros o de transformación industrial.

Composición sectorial

La composición sectorial del directorio empresarial refleja el perfil económico que ha desarrollado Paraguay durante las últimas décadas. El comercio sigue consolidándose como uno de los principales motores de generación de empleo y movimiento económico, impulsado por el consumo interno, importación de bienes y actividad fronteriza. A esto se suma el crecimiento sostenido de servicios vinculados a transporte, logística, gastronomía, telecomunicaciones, actividades financieras y servicios profesionales, segmentos que han ganado peso a medida que el país experimentó un proceso de urbanización más acelerado.

Sin embargo, la alta concentración en los citados sectores también plantea desafíos importantes para la economía local. Una estructura productiva con baja diversificación industrial tiende a generar menor complejidad económica, menor incorporación de tecnología y una limitada capacidad para elevar la productividad de largo plazo. Además, una economía altamente dependiente del comercio suele ser más sensible a fluctuaciones del consumo, del tipo de cambio y de las condiciones regionales, especialmente considerando la fuerte dependencia de Paraguay respecto a Brasil y Argentina.

Otro aspecto relevante del DIRGE es la predominancia de micro y pequeñas empresas dentro del total de unidades económicas registradas. Esta situación evidencia el peso que tienen los emprendimientos familiares y negocios de baja escala dentro del funcionamiento cotidiano de la economía paraguaya. Aunque este fenómeno refleja capacidad de emprendimientos y generación de ingresos, también muestra las dificultades estructurales para que las empresas logren escalar, elevar productividad o incorporarse a cadenas de mayor valor agregado.

En muchos casos, las microempresas operan con bajos niveles de capitalización, limitada capacidad tecnológica y reducida formalización laboral. Esto restringe su acceso al crédito, limita inversiones de largo plazo y dificulta procesos de expansión. El resultado es una economía con una elevada atomización empresarial, donde gran parte de las unidades económicas posee poca capacidad para incrementar salarios, incorporar innovación o competir en mercados internacionales.

La distribución territorial de las empresas también muestra fuertes asimetrías regionales.

Distribución territorial

Central (167.758; 34%), Asunción (105.822; 21%) y Alto Paraná (65.289; 13%) concentran una parte significativa de los establecimientos del país, reflejando el peso económico de las principales zonas urbanas y comerciales. En contraste, varios departamentos presentan menor densidad empresarial y una estructura económica más dependiente de actividades primarias.

Esta concentración territorial guarda relación con diversos factores: infraestructura, acceso a servicios financieros, conectividad logística, disponibilidad de mano de obra y cercanía a mercados de consumo. Asunción y Central continúan funcionando como el núcleo económico y administrativo del país, mientras que Alto Paraná mantiene un rol estratégico debido al comercio fronterizo y la actividad vinculada a Ciudad del Este.

El informe del INE permite analizar el comportamiento de la economía desde una perspectiva de formalización. El hecho de que existan casi 500.000 empresas registradas evidencia avances en los procesos de inscripción y registro tributario, aunque todavía persisten altos niveles de informalidad laboral y empresarial en Paraguay. Muchas actividades económicas operan parcialmente fuera del sistema formal, especialmente en segmentos pequeños de comercio y servicios.

La formalización constituye uno de los principales desafíos económicos del país debido a que impacta directamente sobre la productividad, la recaudación tributaria y la protección social de los trabajadores. Una mayor formalización permite ampliar el acceso al financiamiento, mejorar condiciones laborales y fortalecer la competitividad empresarial. No obstante, el proceso requiere incentivos adecuados, simplificación administrativa y entorno económico que facilite el crecimiento de las pequeñas unidades productivas.

Otro elemento importante es la creciente urbanización de la actividad económica. El avance de los servicios y el comercio acompaña el proceso demográfico que atraviesa Paraguay, donde la población urbana continúa aumentando y la población en edad de trabajar mantiene un peso relevante dentro de la estructura poblacional.

Este contexto genera oportunidades importantes para la economía local. Una población relativamente joven puede impulsar consumo, expansión empresarial y crecimiento económico, siempre que existan suficientes condiciones para generar empleo formal y aumentar la productividad. De lo contrario, el riesgo es que gran parte de la población permanezca en actividades de baja productividad o informalidad.

Políticas económicas

Los datos del DIRGE resultan relevantes para el diseño de políticas públicas y decisiones privadas. Para el Estado, el directorio constituye herramienta clave para orientar políticas económicas, programas de apoyo empresarial y estrategias de desarrollo territorial. Para el sector privado, la información permite identificar niveles de concentración sectorial, oportunidades de inversión y dinámicas regionales de actividad económica.

En términos económicos, el desafío de Paraguay no pasa únicamente por aumentar la cantidad de empresas, sino por fortalecer la calidad y capacidad productiva del tejido empresarial. Esto implica avanzar hacia sectores de mayor valor agregado, promover procesos de industrialización, elevar incorporación tecnológica y mejorar el acceso al financiamiento para pequeñas y medianas empresas.

La estructura empresarial observada en el DIRGE confirma que Paraguay mantiene una economía dinámica en términos comerciales y de servicios, aunque todavía enfrenta limitaciones estructurales relacionadas con productividad, formalización y diversificación económica. El comportamiento futuro de estos indicadores será clave para determinar la capacidad del país de sostener tasas de crecimiento más elevadas y generar mejoras sostenidas en ingresos y empleo.

Limitaciones estructurales

Paraguay todavía enfrenta limitaciones estructurales relacionadas con la productividad, la formalización y la diversificación económica.

Clave para sostener tasas

Comportamiento futuro de estos indicadores será clave para determinar la capacidad del país de sostener tasas de expansión más altas y generar mejoras en ingresos y empleo.