El Complejo María Auxiliadora reunió a toda su comunidad en emotiva fiesta mariana

Las festividades reunieron a estudiantes, docentes, autoridades, colaboradores, egresados, familias y vecinos de la comunidad educativa en una agenda cargada de actividades religiosas, culturales y artísticas que fortalecieron el sentido de pertenencia institucional y la identidad mariana.

Las celebraciones contaron con la presencia del Prof. Dr. Hernando Javier Quiñónez Sarabia, rector de la Universidad María Auxiliadora (UMAX), y de la Dra. Elvira Peralta de Quiñónez, presidente del Consejo Superior Universitario, quienes acompañaron activamente cada una de las actividades desarrolladas junto a la comunidad educativa.

“Para nosotros es una fecha muy importante. Es el Día de la Virgen María Auxiliadora, en que festejamos y agradecemos los años de vida institucional. En este 2026, celebramos 33 años de vida comunitaria de nuestra casa de estudio”, expresó el rector.

Quiñónez destacó además que la dimensión espiritual forma parte esencial del modelo educativo de la institución.

“Sabemos que lo espiritual también es muy importante para el ser humano. El instituto, el colegio y la universidad tienen muy en cuenta el área espiritual porque creemos que es parte del desarrollo integral del estudiante”, afirmó.

Las actividades iniciaron con la ambientación de los distintos espacios institucionales, preparados por miembros de la comunidad educativa como una expresión de fe y compromiso con los valores marianos.

Posteriormente, se realizó la tradicional Misa de Serenata a María Auxiliadora, acompañada de espectáculos artísticos y culturales que llenaron de emoción la jornada del sábado 23.

El evento contó con la participación del Elenco de Danza Origen Guaraní de Liza Jara y del grupo artístico The Folk, que brindaron presentaciones especialmente preparadas para homenajear a María Auxiliadora y compartir con toda la comunidad educativa una noche cargada de identidad y tradición.

Uno de los momentos más emotivos se vivió a la medianoche con la Serenata a María Auxiliadora, donde cientos de personas elevaron cantos y homenajes a la Virgen, renovando el espíritu de unión y esperanza que caracteriza a la institución.

“Estuvimos con nuestra novena, hubo trabajo de investigación, tuvimos un festival, esperamos las 12 con la serenata a María Auxiliadora y cerramos con el broche de oro, que es la Eucaristía”, comentó Quiñónez al referirse a las distintas actividades desarrolladas durante las festividades.

Las celebraciones del domingo 24 se iniciaron con la tradicional procesión de María Auxiliadora, que recorrió desde la sede de la universidad hasta el Colegio María Auxiliadora, congregando a fieles, estudiantes y familias en una manifestación pública de fe y unidad.

La Santa Misa Central se desarrolló en el Polideportivo CEMA, considerado el acto principal de las festividades marianas, donde toda la comunidad compartió un espacio de reflexión, gratitud y renovación espiritual.

El rector resaltó que el vínculo con María Auxiliadora trasciende el nombre institucional y se refleja en la práctica cotidiana de valores.

“No queremos sencillamente tener el nombre de la Virgen María Auxiliadora, sino practicar todos los valores que corresponden al área espiritual”, sostuvo.

Asimismo, explicó que la labor pastoral de la institución también busca generar impacto social mediante acciones concretas orientadas a los jóvenes y las problemáticas actuales.

“La pastoral está trabajando fuertemente con niños, jóvenes y adultos. Estamos viendo cómo trabajar con la sociedad en temas sensibles como las adicciones. No solamente es rezar, sino llevar a la acción trabajos positivos para la comunidad”, señaló.

Finalmente, Quiñónez compartió un mensaje de compromiso y esperanza para toda la comunidad educativa y la sociedad paraguaya.

“El aniversario siempre emociona y para nosotros significa comprometernos más con la educación de los jóvenes, comprometernos más con la sociedad paraguaya y con la mejora continua", declaró.

“Si bien es cierto que los buenos caminos nunca suelen ser fáciles, vale la pena cada kilómetro recorrido”, concluyó Quiñónez.