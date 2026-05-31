El Mundial ya mueve la economía en Paraguay: viajes, consumo y expectativas en alza

A días del debut de la albirroja en la Copa Mundial 2026 organizada de manera conjunta por México, Estados Unidos y Canadá, crece el interés de los aficionados paraguayos dentro y fuera del país.

En ese sentido, el Joaquín Prono, director de Somos Paraguay, operador mayorista de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) para la comercialización de paquetes turísticos y experiencias destinadas a los hinchas que deseen acompañar a la selección paraguaya, comentó que la demanda de paquetes “fue excelente”, debido a la gran euforia que existe entre los aficionados albirrojos tras el regreso de Paraguay a una cita mundialista después de varios años.

Existe una “diferencia gigantesca” en el movimiento generado respecto a cualquier otro evento deportivo, aseguró Prono, ya que la afición tiene una visión más positiva sobre el desempeño de la selección paraguaya, un factor que fue fundamental para impulsar el interés de los paraguayos en viajar a Estados Unidos.

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2.000 paraguayos al mundial

Según las cifras dadas a conocer, alrededor de 2.000 paraguayos partirán desde el país, por lo que destacó que el impacto de la Copa del Mundo en el movimiento turístico ya es significativo y que hoy el Mundial “ya es una realidad”, debido al derrame económico que genera en el sector.

“No descartamos que la cantidad de simpatizantes albirrojos con destino a Estados Unidos aumente, debido a que las agencias siguen recibiendo consultas acerca de los paquetes”, comentó.

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Además, alegó que será la primera vez en la historia que desde Paraguay se contará con vuelos chárter para un Mundial. En ese aspecto, señaló que el interés en la preventa fue tan alto que tuvieron que habilitar dos vuelos chárter con capacidad para 288 pasajeros cada uno.

“Ya en el proceso previo, antes del sorteo de diciembre, teníamos incluso mucha preventa confirmada”, acotó.

Facilitades de pago e inversión

En lo que respecta a las facilidades de pago y financiamiento, señaló que jugaron un rol determinante, ya que los paquetes cuentan con hasta 18 cuotas sin intereses, lo que facilita el acceso a las distintas opciones disponibles.

En cuanto a los rangos de inversión, detalló que los paquetes para asistir a un partido parten desde US$ 5.350; para dos partidos, desde US$ 6.900; y para los tres encuentros de la fase de grupos, desde US$ 9.950. Explicó que el costo varía en función de la cantidad de personas que viajan y la categoría del hotel elegido.

“Para la industria del turismo, la copa del mundo es un acontecimiento sumamente importante más cuando clasifica tu selección. Juega un rol muy importante turísticamente, nos da mucha vidriera, no solamente por la participación de nuestro país, sino también por todo el movimiento que trasciende al fútbol”, amplió.

El Mundial también genera expectativas en otros sectores

A dìas de celebrarse la Copa del Mundo otros sectores vinculados al consumo, el comercio y los emprendedores también están expectantes de conseguir una importante inyecciòn económica ante un eventual aumento de las ventas durante los días en que la selección paraguaya dispute sus respectivos encuentros deportivos.

¿Habrá carne para el asado?

Teniendo en cuenta los episodios de menor oferta de carne registrados meses atrás. El gerente general de la Cámara Paraguaya de Carnes (CPC), Daniel Burt, mencionó que el abastecimiento local está garantizado y que se está fortaleciendo la oferta mediante importaciones de costilla.

Añadió que Paraguay comienza a enfrentar desafíos de competitividad debido a la valorización del guaraní, lo que refuerza la importancia del mercado interno.

“El Mundial seguramente representará semanas de mucha demanda, pero será atendida tanto por la industria frigorífica exportadora como por los mataderos y frigoríficos que abastecen al mercado local”, sostuvo.

“No hay señales de una suba” y posibles niveles de ventas similares a Navidad

Desde el sector supermercadista indican que no se prevén aumentos pronunciados de precios. Al respecto, Gustavo Lezcano, presidente de la Cámara Paraguaya de Supermercados (Capasu), manifestó que existe una alta expectativa de que sean jornadas de fuerte consumo, especialmente durante los días de los partidos de Paraguay, que además coinciden con dos feriados (12 y 20 de junio).

Consideró que, dependiendo del desempeño de la selección en el campeonato, las ventas podrían alcanzar niveles similares a los constatados en el último mundial (Sudáfrica 2010) que se acercaron a los de la temporada navideña.

Lezcano señaló además que el sector espera estabilidad en los precios de los productos. “No hay señales de que se registre una suba pronunciada, pero todo depende del contexto”, aclaró.

Además dijo que el sector todavía estamos acopiando productos (asegurando el stock), aunque tienen la expectativa de contar con una buena oferta por parte de los frigoríficos para poder trasladarla a los consumidores”, manifestó.

Impacto económico para venderdores de gorra, banderas y remeras

En lo que refiere al impacto económico,Lezcano sostuvo que será importante para quienes comercializan banderas, vasos, llaveros, remeras y todo tipo de artículos alusivos a la Albirroja, ya que se espera un incremento en las ventas.

“La gente está con mucha expectativa y, de acuerdo con cómo Paraguay se vaya desenvolviendo, se podrá generar una alta efervescencia en la venta de productos, desde costilla, bebidas y gaseosas hasta otros artículos relacionados”, subrayó.

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Centros comerciales preparan actividades especiales

Por su parte, el presidente de la Cámara Paraguaya de Centros Comerciales del Paraguay (CCCPy), Andrés Kemper, manifestó que los centros comerciales están organizando actividades especiales para los días en que juegue la selección paraguaya.

El gremialista precisó que los servicios gastronómicos podrían extender sus horarios de atención, aunque aclaró que la estrategia comercial dependerá de cada shopping.

Respecto al dinamismo esperado, indicó que los artículos deportivos, los televisores y la gastronomía figuran entre los rubros que podrían verse más beneficiados por el efecto Mundial.