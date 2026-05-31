Entidades financieras superan holgadamente pruebas de tensión

El sistema financiero paraguayo exhibe marzo del presente año, una capacidad sólida para resistir episodios de estrés, según se observa en el Informe de Estabilidad Financiera del Banco Central del Paraguay (BCP), que evaluó a 20 entidades reguladas —16 bancos y 4 compañías financieras. Esto resulta mediante ejercicios de pruebas de tensión orientados a medir solvencia y liquidez ante eventuales shocks.

De acuerdo con el documento, las entidades “superaron holgadamente” las simulaciones.

Según detalla el reporte, las pruebas se construyeron sobre escenarios hipotéticos que sometieron a las entidades a shocks de distinta intensidad, clasificados como adversos y extremos. En la mayoría de los ejercicios, el foco estuvo puesto en la solvencia: explicando qué ocurre con los indicadores de capital cuando aumentan las pérdidas o se deteriora la calidad de los activos.

En el informe del BCP se menciona que se consideraron, entre otros, escenarios de: aumento de la cartera vencida (deterioro crediticio), reducción de la tasa de interés (shock de mercado), depreciación del tipo de cambio (shock cambiario) y retiro masivo de depósitos (presión de liquidez).

En términos generales, los resultados señalan que el sistema mantiene una posición de solvencia adecuada incluso si esos shocks se materializaran, aunque el informe subraya que se trata de eventos con baja probabilidad de ocurrencia.

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Riesgo crediticio: ¿qué pasa si sube la morosidad?

Uno de los supuestos del ejercicio fue medir el impacto de un deterioro de la cartera de préstamos, simulando que parte de la cartera vigente pasa a ser cartera vencida. Ese cambio obliga a las entidades a constituir previsiones adicionales, es decir, reservas para cubrir un mayor riesgo de incumplimiento.

El informe describe tres pruebas dentro del riesgo crediticio:

Deterioro general de la cartera vigente: simula un aumento de créditos que pasan a morosos y exige mayores previsiones. Deterioro con exposición a sectores específicos: evalúa el efecto de un shock concentrado en determinados sectores económicos. Incumplimiento de los principales grandes deudores: simula el deterioro total de la cartera correspondiente a los cinco mayores deudores de cada entidad, asumiendo que toda esa exposición migra a cartera vencida.

En los tres casos, según el BCP, los indicadores de solvencia se mantendrían por encima del mínimo regulatorio. En el escenario más concentrado (los cinco mayores deudores), el sistema conservaría, en conjunto, un índice de adecuación de capital (CAR) superior al 12%, umbral mínimo mencionado en el informe.

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Riesgo de mercado: tasas de interés y tipo de cambio bajo presión

Para evaluar el riesgo de mercado, el BCP simuló shocks asociados a una reducción de las tasas de interés y a una depreciación del guaraní, en ambos casos bajo escenarios adverso y extremo.

Para el shock cambiario evaluó dos canales de impacto

El informe detalla que el tipo de cambio puede afectar a las entidades por dos vías:

Efecto directo: se refleja en el valor en guaraníes de activos y pasivos en moneda extranjera , dependiendo del descalce de la posición neta de cada entidad.

Efecto indirecto: aparece cuando empeora la capacidad de pago de deudores con créditos en dólares pero ingresos en guaraníes. El ejercicio supone que esa presión se traduce en un deterioro de la cartera vigente en dólares, que pasa a ser cartera vencida.

Al combinar ambos efectos bajo los escenarios adverso y extremo, el BCP sostiene que el CAR de los bancos y de las financieras permanecería por encima del mínimo regulatorio en ambos casos.

Qué implican los resultados: resiliencia medida en capital y liquidez

En conjunto, las pruebas sugieren que el sistema financiero paraguayo —al menos el universo de entidades reguladas evaluadas— cuenta con márgenes de capital suficientes para absorber pérdidas en escenarios de estrés y, además, exhibe condiciones para enfrentar presiones sobre la liquidez, incluso ante un retiro significativo de depósitos.

El informe del BCP enfatiza el enfoque: medir impactos individuales y sistémicos para estimar si shocks internos o externos podrían comprometer la estabilidad. En esta ronda de ejercicios, la respuesta del sistema, según la autoridad monetaria, fue de resistencia holgada frente a los supuestos planteados.