Solbet Casino Online lanza “Plata Yvyguy”, un juego de tragamonedas inspirado en los mitos

Durante años, el mercado de casino online se apoyó en juegos visualmente correctos, pero intercambiables, sin un vínculo claro con la identidad de cada región.

Con esta propuesta, Solbet ofrece una experiencia diferente: un tragamonedas pensado como un activo creativo propio, donde la narrativa y lo visual ocupan un rol central.

“Plata Yvyguy nace con el propósito de crear una experiencia con identidad, conectada con nuestra cultura y desarrollada junto a talento local. Es una manera de llevar historias paraguayas a un lenguaje digital moderno y competitivo, pero también de mantener vivas referencias que forman parte del imaginario y la memoria colectiva del Paraguay”, expresa Rodrigo Iturralde, CEO de Solbet Paraguay.

“Creemos que la tecnología y el entretenimiento también pueden ayudar a resignificar relatos que atraviesan generaciones y que siguen siendo parte de nuestra identidad cultural", agrega.

El proyecto toma como punto de partida la leyenda de Tau y Kerana, origen de los siete mitos del Paraguay, reinterpretada en una estética moderna y contemporánea.

La propuesta no busca una representación literal, sino una adaptación creativa que conecta lo cultural con una experiencia digital actual.

Talento local y estándar internacional

Plata Yvyguy fue desarrollado en colaboración con una ilustradora paraguaya y un director creativo nacional, apostando al talento local como parte esencial del proceso creativo.

A su vez, el juego fue realizado junto a la plataforma de juegos Evolution, uno de los principales proveedores internacionales del rubro, lo que permitió alcanzar un estándar visual y técnico competitivo a nivel global.

Gracias a esta alianza, Plata Yvyguy no solo estará disponible en la plataforma de Solbet, sino que también podrá ser distribuido a través del proveedor en otras plataformas de casino online en distintos mercados.

Una nueva forma de pensar los tragamonedas online

Con este lanzamiento, Solbet busca ampliar los límites del entretenimiento digital, demostrando que un tragamonedas con identidad cultural puede ser moderno, atractivo y relevante, sin perder dinamismo ni calidad.

Al mismo tiempo, la propuesta representa una oportunidad para proyectar y exportar talento creativo paraguayo a una industria global cada vez más competitiva y en constante innovación.

Plata Yvyguy representa una apuesta por la creatividad, la cultura y el desarrollo de contenidos propios, llevando historias locales a un lenguaje visual capaz de competir a nivel internacional.

Una experiencia de casino online segura y regulada

Solbet Paraguay es una plataforma de casino online que opera legalmente en el país, ofreciendo una experiencia de entretenimiento digital segura, regulada y de alta calidad.

Apuesta por la innovación, la transparencia y el juego responsable como pilares de su propuesta.

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