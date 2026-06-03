Amazon Prime Video suma a su catálogo para América a El Renacer Albirrojo, la película documental deportiva paraguaya

Tras su exitoso recorrido por los cines de Paraguay, la producción se convierte en la primera película documental deportiva paraguaya en ser estrenada por Prime Video para una audiencia continental. A través de los testimonios de jugadores, cuerpo técnico e hinchas, El Renacer Albirrojo cuenta una historia que trasciende el fútbol: la de un pueblo que vuelve a creer, se reencuentra con su identidad y recupera la ilusión de soñar en grande.

La Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) se enorgullece en anunciar que El Renacer Albirrojo, una película dirigida por Armando Aquino (Ore Ru, 2015) y Alfredo Galeano, con el sello de la productora de documentales 1922 Historias Vivas, de Maneglia-Schémbori Realizadores (Gonzalez vs Boneti, La Chuchi, 7 Cajas, Los Buscadores, Marilina, Solo por unos días) y la producción de 23 Sports podrá ser vista a través de prestigiosas firmas de streaming.

“Estamos muy felices de anunciar que El Renacer Albirrojo da un nuevo paso en su recorrido y llega a una plataforma digital internacional. Esta oportunidad permitirá que la historia de la Selección Paraguaya, su legado y el sentimiento albirrojo puedan llegar a nuevas audiencias del continente, llevando nuestra pasión, identidad y orgullo nacional más allá de las fronteras. Un logro que nos llena de satisfacción y que reafirma el poder del fútbol para conectar historias y emociones”, explicó Silvia Caballero Greco, gerente de Marketing y Comercial de la APF.

Por su parte, Ricardo Arias, director de 23 Sports, expresó: “La llegada a plataformas internacionales demuestra que el deporte también puede generar grandes historias fuera de la cancha. Para nosotros, es un orgullo que un contenido impulsado desde una institución deportiva paraguaya haya alcanzado este nivel de distribución, llevando nuestra identidad y nuestras emociones a nuevas audiencias en todo el continente”.

Así, El Renacer Albirrojo es un retrato íntimo de un pueblo que recupera su autoestima a través de una selección de fútbol dispuesta a dar la vida para lograr un sueño postergado. Es un mensaje de unidad, demostrando que, de alguna forma, todos aportaron para llegar a este resultado.

Más allá de lo deportivo, la clasificación se transformó en fenómeno de resiliencia y símbolo patriótico, reflejo del espíritu indomable de un país que, cuando se une detrás de un objetivo común, encuentra la fuerza para superarse y alcanzar lo extraordinario.

Identidad paraguaya certificada

El Renacer Albirrojo se estrenó en los cines paraguayos el pasado 30 de abril, recibió la certificación de Marca País por parte del Viceministerio de la Red de Inversiones y Exportaciones (Rediex) del Ministerio de Industria y Comercio (MIC) por valorizar la identidad paraguaya.

Acompañan esta realización: UENO Bank como presentador oficial; Shell, Pechugón, Omo, Rexona, Apostala y Diesa como sponsors principales; con el auspicio de Kurupi, Puma, Tokyo, Paresa, Pilsen, NSA (Nuestra Señora de la Asunción), ChortiBeef, Lácteos Trebol, Hydrate y Hellmann’s; y Gen como media partner oficial.

Sinopsis

Paraguay, sumido en la desesperanza tras quedar fuera de los últimos tres mundiales, se ilusiona con la llegada de un nuevo técnico y una racha de victorias.

El Renacer Albirrojo: una película sobre la pasión de un pueblo sigue el impacto de este despertar deportivo en la sociedad a través de historias reales de los hinchas: Claudio, un repositor que encuentra alegría en los triunfos; Valeska, una madre que equilibra estudio y deporte para su hijo Renato; Pichi, un realizador que documenta las emociones del vestuario; y Claudinha, una joven futbolista que rompe barreras.

Las historias, inmersas dentro de testimonios de futbolistas y equipo técnico, convergen en el crucial partido contra Ecuador, que culmina con la ansiada clasificación al Mundial 2026. La victoria representa para el pueblo paraguayo mucho más que un pase al Mundial: la recuperación de la fe en sí mismo.

FICHA TÉCNICA

Una realización de: 1922 Historias Vivas

Bajo la dirección de: Armando Aquino y Alfredo Galeano

Música: Derlis González - Thacio Palanca

Dirección de sonido: Germán Acevedo

Fotografía de afiche: Elisa Marecos - Sandino Flecha

Diseño de afiche: Bruno Bogarín

Dirección de producción: Luis Amarilla Tamis

Coordinación de producción - asistencia de dirección: María Paz Mura

Producción - Asistencia de dirección 2: Joaquín Cabrera

Guión: Sergio Colmán

Prensa y difusión: Adri Morro Prensa+Contenidos

Agencia creativa y diseño gráfico: 23 Sports y Oniria Estudios

Distribución Local: Filmagic Entertainment

Distribución Internacional: 3C Films

Duración: 1 hora 18 minutos