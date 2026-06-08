Altavida Norte inicia la comercialización de su Torre 2

Altavida Norte anuncia el inicio de comercialización de su Torre 2, una nueva etapa dentro del desarrollo residencial ubicado en Limpio, junto al Shopping Plaza Norte, uno de los polos de crecimiento más importantes del Gran Asunción.

El proyecto, desarrollado por Azeta y Altamira Group, continúa avanzando como parte de Distrito Norte, una propuesta urbana que acompaña la expansión residencial, comercial y de servicios en la zona norte del área metropolitana.

La apertura comercial de la Torre 2 representa una nueva oportunidad para quienes buscan acceder a una vivienda propia o invertir en un proyecto en pozo, con cotización en guaraníes y opciones pensadas para distintos perfiles de compradores.

Altavida Norte se caracteriza por integrar ubicación, conectividad y calidad de vida en un entorno residencial planificado. Su cercanía al Shopping Plaza Norte permite a los futuros residentes vivir cerca de servicios, comercios, espacios de entretenimiento y puntos clave de conexión.

La propuesta contempla departamentos funcionales, amenities y espacios comunes diseñados para acompañar la vida cotidiana, entre ellos áreas verdes, espacios recreativos, cancha de pádel, área infantil y seguridad 24/7.

Con esta nueva etapa, Altavida Norte reafirma su posicionamiento como una alternativa atractiva para quienes buscan invertir en una zona con proyección, crecimiento sostenido y alta demanda habitacional.

La Torre 2 ya se encuentra disponible para comercialización en pozo, con tipologías pensadas para quienes buscan proyectar su futuro, acceder a una vivienda o invertir en un activo inmobiliario con potencial de valorización.

Para más información sobre unidades disponibles, planes de pago y características del proyecto, los interesados pueden contactar al equipo comercial de Altamira Group. Altavida Norte al 0992 764000. Viví cerca de todo, invertí con visión.