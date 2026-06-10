Laurys Dyva, la influencer paraguaya que inspiró el nuevo juego online de Slots del Sol

La propuesta llega de la mano de Slots del Sol, que presentó oficialmente Laurys Iconic, una experiencia de entretenimiento inspirada íntegramente en la personalidad de la influencer y diseñada especialmente para el público paraguayo.

Más que una colaboración tradicional, el proyecto convierte a Laurys en el corazón mismo del juego.

Su imagen, su esencia y los elementos que la identifican forman parte de una experiencia creada desde cero alrededor de una figura que miles de paraguayos sienten cercana y familiar.

Una Laurys no era suficiente

Uno de los aspectos más llamativos del lanzamiento es que el juego presenta una idea novedosa: existen dos versiones de Laurys.

Por un lado está la Laurys que todos conocen, la que conquistó las redes sociales con su espontaneidad y carisma.

Por otro, aparece una segunda versión creada especialmente para el universo del juego, dando vida a una dinámica fresca y divertida que permite ampliar la historia y generar nuevas experiencias para los jugadores.

Este concepto de las dos Laurys no solo aporta originalidad, sino que también abre la puerta a futuras evoluciones y contenidos dentro de la plataforma.

Un hito para el entretenimiento digital paraguayo

El lanzamiento representa un momento importante para la industria local del entretenimiento online.

Por primera vez, una influencer paraguaya se convierte en protagonista absoluta de un juego de casino online desarrollado especialmente para el público local.

Además, se trata del primer juego propio de Slots del Sol desarrollado alrededor de una personalidad nacional, apostando por contenidos creados desde la identidad cultural paraguaya.

La iniciativa busca acercar el entretenimiento online a través de códigos, referencias y personajes que forman parte del día a día de los paraguayos, generando una conexión mucho más cercana con el público.

Cuando las redes sociales se encuentran con el entretenimiento online

La influencia digital y el entretenimiento online son dos de los fenómenos de mayor crecimiento de los últimos años.

Laurys Iconic une ambos universos en una propuesta que refleja cómo las figuras de internet han comenzado a formar parte de nuevas experiencias dentro del ecosistema del casino online.

El resultado es un juego que no solo lleva el nombre de una influencer, sino que construye toda una narrativa alrededor de ella, convirtiéndola en protagonista de una experiencia inédita para el mercado paraguayo.

Una apuesta por la innovación

Desde Slots del Sol destacan que este lanzamiento forma parte de una estrategia orientada a crear propuestas cada vez más cercanas a la gente.

“Crear un juego online desde cero con una persona que forma parte de la cultura como Laurys Dyva es el tipo de experiencias que diseñamos día a día en Slots del Sol para conectar con la gente y abrir las puertas a un entretenimiento para todo Paraguay”, expresó Emilio Seizer, gerente Comercial de Slots del Sol.

¿Cómo se accede?

Quienes quieran probar la nueva experiencia pueden ingresar a slotsdelsol.com, registrarse y comenzar a jugar.

También es posible descargar la aplicación oficial, disponible exclusivamente a través de la página web de la plataforma.

El juego está destinado únicamente a mayores de 18 años.

La empresa recuerda la importancia de disfrutar del entretenimiento de manera responsable.

Con Laurys Iconic, una de las figuras más populares de las redes sociales paraguayas da el salto a un nuevo escenario.

Y lo hace marcando un precedente: ser la primera influencer nacional en tener un juego online propio, demostrando que cuando la cultura digital y la innovación se encuentran, pueden surgir propuestas tan originales como inesperadas.