¿No hay asado mundialista? Pese a la alta expectativa, desde el Mercado 4 reportan pocas ventas

A pesar de que se esperaba que las ventas de cortes de carne para asado aumenten por la inauguración del Mundial y el partido de la Albirroja contra Estados Unidos hoy, todavía no se reportan ventas importantes, al menos en el Mercado 4.

Desde el sector de carnicerías, relataron que estos son los precios por kilo hoy:

Costilla de primera: G. 38.000

Costilla de segunda: G. 30 a 35.000, siendo los cortes para la olla más baratos.

Vacío: G. 48.000

Tapa: G. 65.000

Lea más: Mundial 2026: pantalla gigante y fiesta en el centro para ver a la Albirroja

Pocas ventas

Las expectativas eran altas, relataron los trabajadores del mercado. Sin embargo, contaron que las ventas no registraron ningún crecimiento, sino que se mantienen en los promedios habituales.

“No estamos teniendo tantas ventas. Nosotros tenemos una clientela fija y ahí nomás estamos. Desde ayer supuestamente tenía que haber movimiento pero no hay”, contó uno de los comerciantes.

Lea más: Unos 4.500 hinchas viajaron para el Mundial, confirma Migraciones

Ofertas de carne en supermercados

Cabe resaltar que las ofertas anunciadas para cortes de carne para asado, sobre todo para costilla, solo están vinculadas para los socios de la Cámara Paraguaya de Supermercados (Capasu). Es decir, algunos cortes tienen reducción de precios en los supermercados asociados.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Los empresarios de dicho gremio además destacaron que tendrán ofertas de cerveza y otros alimentos o insumos asociados al asado, para cada partido de la Albirroja.

Lea más: Asado más barato para la Albirroja: anuncian ofertas por el Mundial