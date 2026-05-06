Abasto Este será sede del “Rematón” con tres días de ofertas y gran variedad de productos

En busca de dinamizar el comercio en Minga Guazú y de Ciudad del Este, el Abasto Este será escenario desde este jueves 7 al sábado 9 de mayo del “Rematón” de productos, evento que reunirá empresas y emprendedores de distintos rubros.

El Ing. Javier Moreno, gerente del Abasto Este, comentó que la actividad contará con artículos a precios sumamente accesibles, entre ellos electrodomésticos, que ya serán aprovechados especialmente por las familias que están en búsqueda del regalo para el Día de la Madre.

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Variedad de artículos

Añadió que durante los tres días, los compradores accederá a una gran variedad de artículos como muebles, juguetes, plásticos, lentes, calzados, artículos de bazar. Además de prendas de vestir, plantas, artículos electrónicos, motocicletas y mucho más.

Hora y lugar

Además detalló que la propuesta comercial se desarrollará de 08:00 a 18:00 horas, en el Bloque B1, contará con la participación de productores frutihortícolas de la zona que acompañarán la feria con ofertas en alimentos, como queso, huevo casero, verdeos, frutas de estación, legumbres, entre otros.

Experiencia de compra cada mes en el Abasto Este

“El Abasto Este impulsa actividades cada mes, posicionándose en un punto estratégico comercial y de eventos en la zona Este del país. Les esperamos para vivir una experiencia de compras diferente, con grandes descuentos en la feria”, expresó el gerente.

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Así también, extendió la invitación a la jornada de vacunación contra la influenza, a realizarse este sábado 9 en Bloque B1 del Abasto Este que se ubica en el km 315 de la Ruta PY02, más conocido en la zona como Km 14,5, límite con Ciudad del Este.

Cuenta con cuatro bloques, el B1 de industrias, comercio y servicios; el B2 de servicios y almacenamiento; el B3 de supermercado mayorista y el B4, el Patio de Comidas