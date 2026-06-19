De Los Ángeles a Santa Clara: la Casa Albirroja une a la hinchada paraguaya en Estados Unidos

Luego de una exitosa convocatoria en Los Ángeles (Coco Beach Sport Bar), donde más de 5.000 hinchas paraguayos y de todo el mundo se reunieron para disfrutar en comunidad, la fiesta se traslada a Santa Clara.

Hasta el 25 de junio, el patio del Hotel Hilton abrirá sus puertas para recibir a compatriotas y amigos del fútbol.

La experiencia en Santa Clara promete ser inolvidable, ofreciendo shows en vivo y exclusivas activaciones de las marcas aliadas.

“Desde la APF y siguiendo la visión del presidente, Robert Harrison, entendimos que acompañar a nuestra Selección va mucho más allá de lo que sucede dentro de la cancha”, refirió Silvia Caballero, gerente comercial y de marketing de la APF.

“Por eso impulsamos la Casa Albirroja en Estados Unidos, una iniciativa concebida como una plataforma de experiencia y conexión con nuestra comunidad paraguaya en el exterior", acotó.

Agregó que el objetivo es fortalecer el vínculo emocional con los hinchas, generar espacios de encuentro y potenciar la visibilidad de sus aliados estratégicos a través de experiencias memorables que reflejen la identidad y la pasión que nos unen.

“La Casa Albirroja representa nuestra visión de construir comunidad, crear valor de marca y llevar el sentimiento albirrojo más allá de las fronteras”, puntualizó Silvia.

El compromiso de las marcas con la pasión guaraní

Directivos de las marcas que apoyan a la Selección compartieron su entusiasmo por formar parte de este hito.

“Pilsen acompaña a la Albirroja desde ya hace varios años. Esta vez cruzando fronteras y llegando por primera vez a Estados Unidos para celebrar este momento tan especial para todos los paraguayos con la cerveza orgullosamente paraguaya”, expresó Ylenia Peralta, brand manager de Pilsen.

Por su parte, Clevison Mondardo, gerente comercial general de Agrofértil, mencionó: “Como grupo empresarial Tecnomyl y Agrofértil estamos comprometidos con el desarrollo del Paraguay desde la raíz. Creemos que vibrar desde la Casa Albirroja en Estados Unidos es también apoyar aquello que somos y lo que nos une: la ilusión de representar al país ante el mundo”.

Asimismo, según palabras de Orie Toews, gerente general de Cooperativa Chortitzer, “la presencia de Chortibeef en la Casa Albirroja Estados Unidos proyecta la calidad y el orgullo de la producción paraguaya ante miles de aficionados y visitantes, lo cual consolida a Chortibeef como embajador de la carne premium del Paraguay ante el mundo”.

De parte de Volkswagen Paraguay, su gerente general Ricardo Carrizosa invitó a todos los hinchas a disfrutar de la Casa Albirroja.

“Te esperamos para vivir la pasión del fútbol, la alegría de encontrarnos entre compatriotas y la emoción de alentar juntos a nuestra Selección en uno de los momentos más importantes de nuestra historia deportiva”, afirmó el empresario.

Lucas Cabrera, gerente de Marketing en Aposta.la, comentó: “Desde Aposta.la queremos estar donde late el corazón de la hinchada paraguaya durante el Mundial. Casa Albirroja representa un espacio único para compartir la pasión, la ilusión y el orgullo de volver a ver a Paraguay en la máxima cita del fútbol”.

Para Marcelo Cardozo, CEO de Deportes & Entretenimiento del Grupo Vázquez acompañar a la Albirroja siempre significó mucho más que apoyar a una Selección.

“Es estar al lado de la pasión que une a todos los paraguayos. En ueno bank, siempre creímos en esa forma de acompañar y por eso estamos presentes desde mucho antes del Mundial. Hoy queremos que cada paraguayo que llegó a Estados Unidos encuentre en la Casa Albirroja un lugar donde se sienta cerca de su gente, de sus colores y de ese mismo orgullo que nos une dentro y fuera de la cancha”.

Como ocurrió en Los Ángeles, la Casa Albirroja en Santa Clara demuestra que la pasión por Paraguay no conoce fronteras.

Entre abrazos, canciones y emociones compartidas, miles de compatriotas vuelven a sentirse cerca de casa, sin importar la distancia, porque hay un sentimiento capaz de unir a todo un país.

Porque cuando juega la Albirroja, Paraguay entero late al mismo ritmo, y ese orgullo de ser paraguayos se hace más fuerte que nunca.