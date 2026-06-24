“Anfi Sonoro” debutará en Costanera Sur con una gran fiesta para toda la familia

Bajo el lema Concierto por la vida, el festival abrirá sus puertas de 16:00 a 21:30 con acceso libre y gratuito, ofreciendo una experiencia pensada para todas las edades y con una fuerte impronta familiar.
La iniciativa aspira a consolidarse como un nuevo espacio ciudadano donde la cultura y el entretenimiento se combinen con mensajes inspiradores y de construcción social.
En caso de lluvia, el festival pasará para el próximo domingo.
La música será uno de los grandes atractivos de la jornada
El escenario principal reunirá a nueve de las principales bandas y solistas cristianos del país, que ofrecerán presentaciones cargadas de energía, fe y mensajes de esperanza.
El cartel está integrado por GRIFHO, ENAS, AGAPE, JANIKA, LOKONO, Vanesa Martínez, Día 3, Carla Marolo, Afónica y BREAK, artistas que prometen convertir la Costanera Sur en una verdadera celebración al aire libre.
“Anfi Sonoro” irá mucho más allá de los conciertos
Durante toda la tarde, pintores y dibujantes nacionales desplegarán su talento creando obras en tiempo real, permitiendo que el público observe de cerca el proceso creativo e interactúe con diferentes expresiones artísticas.
La experiencia también incluirá una feria gastronómica con diversas opciones para todos los gustos, además de espacios dedicados al café, ideales para disfrutar del paisaje y compartir con amigos o en familia mientras se desarrollan las distintas actividades.
Pensando especialmente en los más pequeños, la organización ha preparado un sector infantil con áreas recreativas y atracciones como globo loco y otras propuestas diseñadas para garantizar una jornada segura, entretenida y llena de diversión.
De esta manera, padres, jóvenes y niños podrán disfrutar juntos de una experiencia diferente a orillas del río.
La primera edición de Anfi Sonoro nace con el propósito de inaugurar un nuevo espacio cultural para Asunción, donde la música, las artes y los valores se conviertan en herramientas para fortalecer la convivencia y generar un impacto positivo en la comunidad.
La invitación está abierta para las familias de Asunción, Central y ciudades cercanas, que podrán acercarse al Anfiteatro de la Costanera Sur para ser parte de una jornada que promete combinar entretenimiento, creatividad y mensajes de esperanza en un ambiente festivo, con acceso libre y gratuito.
Más detalles en su cuenta @anfisonoro de Instagram.