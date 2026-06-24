La UCP consolida su liderazgo y traslada su filial de Medicina a Asunción

La carrera de Medicina de la UCP cuenta con todas las acreditaciones que la habilitan ante la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES), el CONES y el Viceministerio de Educación y Ciencia, reconocimientos que respaldan la calidad de su propuesta académica, el cumplimiento de los más altos estándares regionales e internacionales exigidos para la formación médica y el compromiso permanente con la excelencia educativa.

“La experiencia acumulada en nuestras filiales existentes, entre la más destacada la de Ciudad del Este, sumada a los aprendizajes obtenidos en escenarios académicos nacionales e internacionales, nos permite proyectar una oferta educativa cada vez más sólida, innovadora y alineada con las necesidades actuales del sistema de salud y de la educación superior", manifiestan desde la universidad.

Además, la UCP cuenta con una infraestructura moderna y avanzada, que incluye hospital universitario propio y tecnología de alta fidelidad aplicada a la enseñanza, como su Centro de Simulación Clínica.

Su enfoque académico está orientado a que los estudiantes desarrollen conocimientos y habilidades a partir de la innovación y el uso de tecnología de vanguardia.

Al mismo tiempo, la UCP mantiene una visión humanista de la formación médica, promoviendo profesionales que comprendan la importancia de la relación médico-paciente y asuman un profundo compromiso con el bienestar de las personas y las comunidades a las que servirán, fortaleciendo este perfil a través de una sólida política de Extensión Universitaria.

La UCP concibe la formación universitaria a partir de tres pilares fundamentales de la educación superior: la formación de grado, la extensión universitaria y la investigación orientada a la innovación científica.

La decisión institucional de desarrollar una Sede en Asunción representa una oportunidad para internacionalizar una oferta académica de calidad, atractiva para estudiantes de toda la región, capitalizando los aprendizajes obtenidos en la formación de profesionales a lo largo de los casi 20 años de gestión.

Este proceso de instalación de la Sede Asunción, se realiza a través del traslado de una filial perteneciente a una carrera ya consolidada, con años de trayectoria académica, experiencia institucional y una amplia contribución a la formación de profesionales de la salud, sin representar la creación ni la habilitación de una nueva carrera de Medicina.

La presencia de la Universidad Central del Paraguay en esta nueva sede contribuirá a la generación de oportunidades, la dinamización económica y el crecimiento de la ciudad, promoviendo empleo, inversión y actividades vinculadas al ámbito académico, científico, de extensión universitaria y social.

Con esta nueva etapa, la Universidad Central del Paraguay demustra su compromiso con el país, con la formación académica de excelencia, la investigación, la innovación y la formación de los profesionales que liderarán el futuro de la salud en la región.

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