El mapa de las startups paraguayas con mayor proyección

El ecosistema paraguayo de startups atraviesa una etapa de mayor movimiento. La inversión de capital emprendedor aceleró desde 2023 y, al mismo tiempo, programas públicos como InnovandoPY ampliaron la base de proyectos que reciben incubación, mentoría y capital semilla. En su edición de 2025, el programa adjudicó US$ 140.000 a siete emprendimientos tecnológicos.

Los datos de la Asociación Paraguaya de Venture Capital (Parcapy) ya mostraban un cambio de ritmo, ya que entre 2023 y 2024 las inversiones relevadas alcanzaron US$ 2,15 millones, prácticamente el doble de los US$ 1,1 millones acumulados entre 2014 y 2022. El mapa, sin embargo, todavía presenta vacíos de información sobre ventas, usuarios y valuaciones, por lo que cualquier selección exige distinguir entre resultados comprobados y datos informados.

Por ende, cabe entender que recibir inversión o ganar un concurso no convierte automáticamente a una startup en la más prometedora. Por eso, para esta selección se consideraron cinco criterios principales: tracción comprobable, capacidad de escalar, innovación y diferenciación, fortaleza del equipo para ejecutar y validación externa. A ello se sumó un criterio de diversidad, para reflejar distintos sectores y no concentrar el radar únicamente en fintech o software.

Señales concretas

Autograph aparece como uno de los casos de mayor exposición internacional. Fundada por los paraguayos Cristian Cibils y Santiago Racca, desarrolla un historiador de inteligencia artificial llamado Walter, que entrevista por voz a las personas y organiza sus recuerdos en un archivo familiar. En 2025 cerró una ronda presemilla de US$ 2,6 millones respaldada por NFX, Long Journey, Embedding VC y Cibersons. La magnitud de la ronda, el origen de los inversores y la existencia de un producto activo la colocan entre los proyectos con mayor capacidad de salto global.

En un terreno completamente distinto aparece TesaBio.ai, una compañía de biotecnología que utiliza inteligencia artificial para identificar pequeñas moléculas capaces de intervenir sobre redes de microARN vinculadas a enfermedades complejas. La startup, cofundada por paraguayos, recibió inversión presemilla de GridX y conformó un consejo científico con especialistas de Harvard Medical School, Broad Institute y Weill Cornell Medicine. Su desarrollo todavía se encuentra en una etapa temprana y de riesgo, pero juega en un mercado científico de enorme escala y con barreras tecnológicas mucho mayores que las de una aplicación convencional.

Tecnología exportable

Fundada por el emprendedor paraguayo Carlos Ruiz-Díaz, 2Chat desarrolla una plataforma empresarial que integra telefonía, WhatsApp, mensajería, automatizaciones e inteligencia artificial. Aunque su sede corporativa está declarada en Houston, la compañía mantiene una fuerte vinculación con el talento tecnológico paraguayo. Su propuesta ya funciona bajo suscripción, ofrece números virtuales en más de 90 países y opera como proveedor tecnológico certificado por Meta.

También está Fiweex, que construyó su crecimiento desde un producto exportable. La firma nació alrededor del wifi marketing y amplió su oferta hacia reservas, agendas, catálogos para WhatsApp, campañas y herramientas de atención con inteligencia artificial. Según sus propios registros, sus soluciones ya acumulan millones de interacciones y son utilizadas por negocios dentro y fuera del país. La expansión de productos y geografías muestra una capacidad de ejecución que no depende exclusivamente del mercado local.

Agro y videojuegos

Mirando al campo, Smart Soil lleva la innovación al principal sector productivo del país. La startup desarrolló herramientas para automatizar la detección y el monitoreo de la roya asiática de la soja, combinando sensores, información agronómica y procesamiento de datos. El proyecto recibió apoyo de Proinnova, del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt). Su potencial radica en transformar un servicio técnico especializado en una solución replicable para productores, un desafío que será decisivo para determinar su verdadera escala.

Posibillian Tech, por su parte, demuestra que el talento paraguayo puede insertarse en la industria global de videojuegos. Fundada en 2015, trabaja con tecnologías como Unity y Unreal Engine y desarrolla proyectos para Fortnite, Roblox y otras reconocidas plataformas de la industria gaming. En 2026 lanzó GitNite, un sistema visual de control de versiones para equipos que construyen experiencias en Fortnite, desarrollado con apoyo de un Epic MegaGrant (programa de financiación de Epic Games). Su evolución desde la creación de juegos hacia herramientas para otros desarrolladores abre una nueva posibilidad de negocio global.

Un radar más amplio

La selección no termina en estos proyectos. TAXit!, enfocada en la gestión tributaria digital, y Yacobro, que ofrece tecnología de factoring y confirming, mantienen propuestas activas sobre problemas concretos del mercado paraguayo.

A ellas se suman Bitanav, para navegación y logística fluvial; HomeBridge, orientada a créditos hipotecarios; HappyLiving Lat, para administración de inmuebles; Vetscate, en servicios veterinarios; Meik, en educación STEAM; Pimer, como plataforma de servicios para el hogar; y Tiflo Maze, una experiencia de realidad virtual centrada en la inclusión. Estos siete proyectos recibieron US$ 20.000 cada uno en la edición 2025 de InnovandoPY.

A grandes rasgos, el mayor desafío hoy para todos estos proyectos es convertir la validación inicial en ventas sostenidas, expansión y capacidad de competir fuera del país. Paraguay ya cuenta con ideas y equipos capaces de atraer atención, pero el siguiente paso es demostrar que también puede producir compañías tecnológicas escalables, sostenibles y con productos exportables.