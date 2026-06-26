UMAX lanza el programa nacional “Ikatu” contra las adicciones

Con ese objetivo, la UMAX organizó el I Simposio Internacional de Prevención y Lucha contra las Adicciones en Paraguay, escenario elegido para el lanzamiento del programa Ikatu, que busca trascender el ámbito universitario para convertirse en una plataforma permanente de investigación, prevención, educación y acompañamiento comunitario.

“Podemos prevenir y podemos recuperar”

El nombre del programa resume el espíritu de la iniciativa. En guaraní, Ikatu significa “Se puede”, un mensaje que, según el rector de la UMAX, el Prof. Dr. Hernando Javier Quiñónez Sarabia, representa una invitación a actuar de manera conjunta.

“Es una señal de esperanza. Ikatu significa que podemos prevenir, curar y recuperar a la gente vulnerable en esta situación”, expresó.

La propuesta nace con una visión de largo plazo y con el propósito de integrar esfuerzos entre la academia, el Estado, el sistema sanitario, las organizaciones sociales, la iglesia, el sector privado y la ciudadanía.

“No es una campaña temporal, sino una política institucional orientada a formar profesionales, publicar investigaciones, fortalecer alianzas y desarrollar acciones concretas de prevención. Prevenir significa llegar antes que el daño”, remarcó el rector.

Un problema que exige respuestas desde múltiples frentes

El simposio fue concebido con una mirada multidisciplinaria, abordando las adicciones desde perspectivas médicas, psicológicas, sociales y comunitarias.

Quiñónez explicó que la universidad también está impulsando un importante trabajo científico sobre esta realidad.

“Este simposio abarcó cuestiones técnicas, médicas y sociales. También presentamos encuestas, ya que la universidad empezó una investigación porque queremos lanzar un libro sobre adicciones en Paraguay”, sostuvo.

Uno de los principales objetivos de Ikatu será generar evidencia científica que permita comprender mejor las causas, los factores de riesgo y las características del consumo problemático en el país, para posteriormente formular recomendaciones que fortalezcan las políticas públicas.

Una convocatoria que une a diversos sectores

El programa Ikatu cuenta con la Declaración de Interés Nacional N.° 493 de la Cámara de Senadores y la Declaración N.° 1766 de la Cámara de Diputados, un respaldo que, según el rector, demuestra que las instituciones son conscientes de la magnitud del reto.

“Las autoridades son conscientes de este desafío tan grande que flagela a toda la sociedad paraguaya con este problema”, declaró.

El simposio coincidió además con el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, que se recuerda cada 26 de junio, establecido por la Organización de las Naciones Unidas, reforzando el mensaje de que la prevención requiere acciones sostenidas y coordinadas.

Convertir la prevención de las adicciones en un compromiso permanente para todo el país

El simposio contó con la exposición del ministro del Interior, Enrique Riera, quien dio a conocer los resultados del Plan SUMAR “En tu barrio”.

La mesa redonda incluyó a destacados especialistas:

Dr. Julio Torales (Paraguay – Facultad de Ciencias Médicas de la UNA).

Dr. Humberto Suárez (Uruguay – director ejecutivo del Centro de Adicciones Crea Vida).

Lic. Martín Puentes (Uruguay – director clínico del Centro de Adicciones Crea Vida).

Dr. Federico Pavlovsky (Argentina – fundador del dispositivo Pavlovsky para tratamiento de adicciones).

A ello se sumó una mesa nacional enfocada en experiencias de recuperación y trabajo comunitario, que contó con la participación de la hermana Gisela Henao, de la Pastoral Nacional de Adicciones, Juan Ángel Ovelar, de la Fraternidad El Camino, y el Dr. Gustavo Piñeiro, de Nueva Esperanza Bienestar Integral.

Ambos espacios fueron moderados por el comunicador Mario Ferreiro.

La universidad asume un compromiso que trasciende las aulas

Para el rector, el involucramiento de la UMAX responde directamente a la misión de toda institución de educación superior.

“Dentro del rol que corresponde y compete a una universidad está la docencia, la extensión universitaria y la investigación”, manifestó.

El programa Ikatu contempla proyectos académicos, campañas de sensibilización, actividades de extensión universitaria, investigaciones científicas y acciones de vinculación con comunidades, especialmente en barrios vulnerables.

“El programa seguirá su trabajo, su trayectoria de investigación y de atención en los barrios más marginales para enfrentar este inconveniente social con mucha fuerza”, adelantó el rector.

Además, la universidad pretende que los resultados obtenidos sirvan como insumo para el diseño de nuevas estrategias públicas.

“La idea es arrancar con este programa y seguir investigando para ver qué propuestas podemos dar también al Gobierno sobre estas acciones”, refirió.

Una invitación a construir soluciones colectivas

El rector advirtió que el aumento del consumo entre los jóvenes convierte a esta problemática en un desafío que requiere la participación de todos los sectores.

“El consumo de adicciones crece en Paraguay y tenemos que tener una política de Estado. Debemos sumar a todas las instituciones, la Iglesia Católica, los ministerios, los gobiernos y la comunidad universitaria”, declaró.

En esa misma línea, el programa Ikatu buscará trabajar de manera articulada con el Estado, la SENAD, el Ministerio de Salud, instituciones educativas, universidades, gobernaciones, municipalidades, organizaciones sociales y el sector privado.

Respaldado por la Federación Internacional de Universidades Católicas (FIUC) y alineado con las líneas de investigación del Grupo Internacional de Investigación en Toxicomanía (GRITO), del cual la UMAX forma parte, el proyecto aspira a consolidar una agenda permanente de trabajo que contribuya a prevenir el consumo, fortalecer los procesos de recuperación y generar conocimiento científico para afrontar uno de los desafíos más urgentes que enfrenta la sociedad paraguaya.