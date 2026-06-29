Empresarias podrán acceder a financiamiento, mentorías y una experiencia en Silicon Valley

Apuntando a que las mujeres paraguayas sean protagonistas del cambio empresarial, la Redmepy impulsará alianzas con distintos tipos de instituciones públicas y privadas, universidades, entidades financieras etc. para ampliar las oportunidades de crecimiento de las profesionales, informó Romina Aldao, fundadora y presidenta de la organización.

Entre los principales proyectos figura el "Programa Impulsa Redmepy", diseñado para acompañar el crecimiento y la proyección internacional de emprendedoras y empresarias paraguayas.

En ese sentido, explicó que una participante seleccionada accederá a una experiencia de capacitación y networking en Silicon Valley, California, que incluirá pasaje aéreo de ida y vuelta, otorgado por la empresa tecnológica Oima.cloud, además de un capital semilla de US$ 1.000 para potenciar su proyecto.

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El programa para las empresarias

Aldoa señaló además que desarrollará programas enfocados en mentorías nacionales e internacionales, capacitación continua, acceso a financiamiento para mipymes, programas de inversión, comercio exterior, cooperación institucional y apertura de nuevas oportunidades de negocios.

“Como parte de esta nueva etapa, la organización también anunció alianzas con actores del ecosistema tecnológico y empresarial. Uno de ellos es Oima.cloud, compañía vinculada al ecosistema de innovación de Silicon Valley, con la que prevé impulsar iniciativas relacionadas con tecnología, desarrollo empresarial”, detalló.

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Según la organización, las bases y condiciones para participar serán publicadas próximamente en las redes del gremio.

Congreso para mujeres líderes

Por otra parte, comentó que la organización confirmó además la realización del Congreso Nacional Redmepy 2026 – Empower Women, previsto para septiembre de 2026 en Asunción.

El encuentro reunirá a emprendedoras, empresarias, profesionales y referentes de distintos sectores para abordar temas vinculados al liderazgo, innovación, imagen profesional, comunicación estratégica, tecnología, inteligencia artificial, financiamiento e internacionalización de negocios.

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“Nuestro propósito es conectar talento, oportunidades y alianzas para generar impacto. Queremos que las mujeres tengan acceso a herramientas, financiamiento, mercados, mentorías y conexiones que impulsen su crecimiento”, expresó la presidenta de Redmepy.

Añadió que la organización proyecta ampliar su alcance hacia otros mercados de Latinoamérica y Estados Unidos, con el objetivo de fortalecer las redes de colaboración y generar nuevas oportunidades para las mujeres emprendedoras y empresarias.