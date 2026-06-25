Emprendedoras podrán crear su propia tienda online gratuita con apoyo de Capace

El comercio electrónico se consolida como un importante dinamizador de ventas. Esta nueva forma de comercialización de distintos tipos de productos registró el año pasado un crecimiento del 23%, según datos de la Cámara Paraguaya de Comercio Electrónico (Capace), mientras que ocho de cada 10 personas realizaron al menos una compra por internet.

En ese contexto y ante el auge de las plataformas digitales, la Capace presentará mañana viernes 26 de junio la iniciativa “SheCommerce”, en el marco de la Expo Emprende 2026, organizada en Ciudad del Este. Al respecto, Daysi Britos, gerente general del gremio, explicó a ABC que el programa apunta a emprendedoras de diferentes rubros.

“La iniciativa estará dirigida a mujeres que ya cuentan con un negocio físico o que venden a través de redes sociales, pero que aún no tienen una tienda digital tipo web”, señaló.

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Una herramienta complementaria

Indicó que SheCommerce busca incorporar el canal digital como una herramienta “complementaria” a los medios de venta ya utilizados. Añadió que la propuesta no pretende reemplazar esos canales (redes sociales o la tienda físicas), sino fortalecerlos mediante la digitalización.

“Una página web es clave porque no implica que estés todo el tiempo pendiente de una tienda física o de las redes sociales, donde tenés que responder consultas constantemente. En este caso, la gente entra a tu página, compra, realiza su transacción y vos te encargás del envío”, apuntó la gerente.

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Asimismo, mencionó que la iniciativa busca fomentar “una digitalización más profesional”, llevando los negocios a un siguiente nivel y apoyando especialmente a las mujeres emprendedoras, un sector que cada vez recibe más respaldo, aseguró.

Acompañamiento de la Capace

Britos explicó que disponer de una tienda digital no es solamente tener una página web para vender, sino que existe un ecosistema detrás. En ese sentido, precisó que el acompañamiento de Capace incluye no solo la entrega de la plataforma, sino también capacitaciones y espacios de seguimiento.

En cuanto a los tipos de emprendimientos que podrán participar, mencionó que el comercio electrónico “es transversal” a cualquier actividad económica, por lo que no está limitado únicamente a rubros como ropa o calzado.

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“Una persona que es veterinaria, que tiene su propia clínica y atiende animales, pero también vende accesorios y otros productos, puede tener su plataforma. Al igual que una persona que ofrece cursos y comercializa paquetes de capacitación o materiales digitales, como planillas de Excel para sus alumnos”, agregó.

Acotó que no existe un criterio excluyente más allá del proceso de selección, ya que los cupos son limitados. Destacó que las emprendedoras seleccionadas accederán de manera gratuita a la creación de su página web, además de recibir acompañamiento del gremio para potenciar el desarrollo de sus negocios.

La evaluación

Desde la organización informaron que tras un proceso de evaluación que arrancará este 26 de junio y en julio se seleccionarán 80 negocios liderados por mujeres.

El programa representa un beneficio con un valor de costo de desarrollo aproximado de G. 5.000.000 por emprendimiento, otorgado sin costo para las participantes seleccionadas gracias a la articulación entre las instituciones organizadoras.