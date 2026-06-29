La Universidad Americana abre sus puertas: nueva edición del Open House 2026 con experiencias para universitarios y sus familias

Los encuentros se llevarán a cabo los días 8, 15 y 22 de julio, a partir de las 18:30 en el campus de la institución.

Las personas interesadas en asistir ya pueden asegurar su lugar registrándose de forma libre y gratuita en el siguiente enlace: [Open House - Universidad Americana].

Vivir la universidad desde adentro

Tanto los futuros estudiantes como sus familiares podrán participar de un recorrido interactivo por las modernas instalaciones del campus.

Durante las jornadas, los asistentes tendrán la oportunidad de conocer la oferta académica completa, los programas de internacionalización, los consultorios prácticos de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas (FACEA) y de la carrera de Derecho, así como el acompañamiento constante que brinda el área de Bienestar Estudiantil.

Asimismo, se expondrán las distintas opciones en clubes, deportes y danza que complementan la vida universitaria.

Como un diferencial tecnológico de esta edición, quienes se encuentren indecisos sobre qué camino seguir podrán acceder a un código QR interactivo en el moderno Innovation Room.

A través de esta herramienta digital, podrán explorar sus habilidades y descubrir su carrera de interés de manera dinámica.

Beneficios exclusivos en el día

Para acompañar el entusiasmo de iniciar esta nueva etapa, la Universidad Americana ofrecerá beneficios especiales para quienes decidan inscribirse durante el evento.

Aquellos que abonen su matrícula en la misma jornada recibirán un Kit de Bienvenida institucional.

La invitación está abierta al público en general con acceso libre.

El formulario ya se encuentra habilitado en el sitio oficial: [Open House - Universidad Americana | Miércoles 8 de julio, 18:30 h].